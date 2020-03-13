أخبار الفن.. شقيق ياسمين عبد العزيز يفضح منى فاروق مجددا.. رد فعل ناري من أنغام على زوجها السابق.. تطور مفاجئ في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:
حالة كبيرة من الجدل أثيرت في الساعات الماضية، بعدما قام الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، بنشر صورة له عبر حسابه الشخصي على تطبيق انستجرام، وهو يقبل رأس زوجته السابقة الفنانة أنغام، مقدمًا لها عبارات الاعتذار والتودد.
أصدر اتحاد النقابات الفنية في لبنان، بيانًا أمس الخميس، دعوة إلى التوقف عن العمل الفني لمدة أسبوعين كإجراء احترازي لعدم المساهمة في تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد ١٩).
استغاث الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر من انقطاع المياه والكهرباء عن منزله بمدينة الشيخ زايد بسبب سوء الأحوال الجوية التي أدت إلى غرق الشوارع بالأمطار.
شارك الفنان الشاب وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، خبرا بتناول ما كتبه في منشوره عبر فيسبوك، الذي قام فيه بفضح الممثلة الشابة منى فاروق، ووجه لها كلمات قاسية، عبر حسابه الشخصي، وأضاف تعليقًا جديدًا على ما كتبه، قائلًا: "زمن الاسبور أما غيرة الرجال على أهل البيت بقي عيب".
كشفت الدكتورة رهاب بيطار، محامية أسرة محمد حسن الموسى، قتيل فيلا الفنانة نانسي عجرم، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، عن أحدث التطورات في القضية، بعد أيام من دفن جثمان الشاب القتيل.