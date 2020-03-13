أخبار الفن.. شقيق ياسمين عبد العزيز يفضح منى فاروق مجددا.. رد فعل ناري من أنغام على زوجها السابق.. تطور مفاجئ في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم

استغاث الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر من انقطاع المياه والكهرباء عن منزله بمدينة الشيخ زايد بسبب سوء الأحوال الجوية التي أدت إلى غرق الشوارع بالأمطار.

شارك الفنان الشاب وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، خبرا بتناول ما كتبه في منشوره عبر فيسبوك، الذي قام فيه بفضح الممثلة الشابة منى فاروق، ووجه لها كلمات قاسية، عبر حسابه الشخصي، وأضاف تعليقًا جديدًا على ما كتبه، قائلًا: "زمن الاسبور أما غيرة الرجال على أهل البيت بقي عيب".



