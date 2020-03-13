AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أخبار الفن.. شقيق ياسمين عبد العزيز يفضح منى فاروق مجددا.. رد فعل ناري من أنغام على زوجها السابق.. تطور مفاجئ في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم

الجمعة 13/مارس/2020 - 06:01 ص
أخبار الفن
أخبار الفن
Advertisements
سعيد فراج
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

حالة كبيرة من الجدل أثيرت في الساعات الماضية، بعدما قام الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، بنشر صورة له عبر حسابه الشخصي على تطبيق انستجرام، وهو يقبل رأس زوجته السابقة الفنانة أنغام، مقدمًا لها عبارات الاعتذار والتودد. 

أصدر اتحاد النقابات الفنية في لبنان، بيانًا أمس الخميس، دعوة إلى التوقف عن العمل الفني لمدة أسبوعين كإجراء احترازي لعدم المساهمة في تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد ١٩). 

استغاث الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر من انقطاع المياه والكهرباء عن منزله بمدينة الشيخ زايد بسبب سوء الأحوال الجوية التي أدت إلى غرق الشوارع بالأمطار.

شارك الفنان الشاب وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، خبرا بتناول ما كتبه في منشوره عبر فيسبوك، الذي قام فيه بفضح الممثلة الشابة منى فاروق، ووجه لها كلمات قاسية، عبر حسابه الشخصي، وأضاف تعليقًا جديدًا على ما كتبه، قائلًا: "زمن الاسبور أما غيرة الرجال على أهل البيت بقي عيب". 

كشفت الدكتورة رهاب بيطار، محامية أسرة محمد حسن الموسى، قتيل فيلا الفنانة نانسي عجرم، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، عن أحدث التطورات في القضية، بعد أيام من دفن جثمان الشاب القتيل. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تريند الفن| صورة لـ نانسي عجرم مع القتيل تقلب موازين القضية.. وسارة نخلة لـ النجمة اللبنانية: جورج وسوف فضحك

أخبار الفن.. زوجة قتيل فيلا نانسي عجرم تفجر مفاجأة.. تحول جذري في حياة خطيبة هيثم أحمد زكي

أخبار الفن | فيديو مؤثر لقتيل فيلا نانسي عجرم.. شائعات خطوبة منة عرفة.. زواج ياسمين عبدالعزيز

أول تعليق لمحامي قتيل فيلا نانسي عجرم بعد أولى جلسات التحقيق

أخبار الفن.. رسالة علي غزلان لـ منة عرفة.. تطورات قضية قتيل فيلا نانسي عجرم.. مجنونة كاظم الساهر

تطورات مثيرة فى قضية قتيل فيلا نانسي عجرم.. المحامية رهاب البيطار تقلب الموازين

ترشيحاتنا

تسبب مشاكل.. وزير التعليم: جروبات الماميز ملهاش لازمة

هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بكورونا

بعد وفاة سيدة بكورونا وقدوم متوفى من إيطاليا.. مسح شامل لقرية السماحية بالدقهلية

شاهد.. حيلة غريبة لفتح قفل السيارة بـ رباط الكوتشي

أخبار الرياضة السعودية.. قرارات عاجلة لمنع انتشار كورونا.. والغيابات تضرب صفوف الأهلي قبل مواجهة النصر

هاني الناظر يكشف حقيقة العاصفة المدمرة خلال الساعات القادمة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حتى انتهاء الطقس السيئ.. مصري يتبرع بمنزل 3 أدوار لمن لا مأوى له

شاهد.. لصوص يسرقون المنازل بانتحال شخصية أطباء كورونا

مأساة.. شاهد فنان شهير تشرد في الشوارع وتخلى عنه الجميع.. فيديو