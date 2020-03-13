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فن

بعدما قبل رأسها .. رد فعل ناري من أنغام على زوجها السابق أحمد إبراهيم

الجمعة 13/مارس/2020 - 12:54 ص
أنغام - أحمد إبراهيم
أنغام - أحمد إبراهيم
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سعيد فراج
حالة كبيرة من الجدل أثيرت في الساعات الماضية، بعدما قام الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، بنشر صورة له عبر حسابه الشخصي على تطبيق انستجرام، وهو يقبل رأس زوجته السابقة الفنانة أنغام، مقدمًا لها عبارات الاعتذار والتودد. 

ولم تبد أنغام، أي رد فعل على الصور أو اعتذار أحمد إبراهيم، في الوقت الذي لم يظهر أي منهما في قائمة متابعة الآخر، عبر انستجرام وتويتر، ما يدل على أن أنغام قامت بعمل حظر (بلوك)، للأخير الذي لم يتمكن من إعادة متابعتها مرة أخرى. 

كان أحمد إبراهيم، علق على صورته وهو يقبل رأس أنغام، قائلًا: "حقك عليا يا ست الستات تبقى الكلاب كلاب والأسود أسود". 

وعقب ذلك، خرج الموسيقار محمد علي سليمان، في تصريحات صحفية، وأكد أن أحمد إبراهيم قد انفصل عن ابنته أنغام، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي بالرغم من الصورة الأخيرة، وعبارة الاعتذار. 

وأثار أحمد إبراهيم حالة من الجدل بين متابعيه الذين تساءلوا؛ هل هي محاولة منه للعودة إليها أو للرد على حملة الهجوم التي يتعرض إليها؟

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