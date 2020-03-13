AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أيمن بهجت قمر يستغيث بسبب انقطاع الكهرباء والمياه.. شاهد

الجمعة 13/مارس/2020 - 01:55 ص
ايمن بهجت قمر
ايمن بهجت قمر
Advertisements
مصطفى كرم

استغاث الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر من انقطاع المياه والكهرباء عن منزله بمدينة الشيخ زايد بسبب سوء الأحوال الجوية التي أدت إلى غرق الشوارع بالأمطار.



وغرد أيمن بهجت قمر عبر تويتر قائلا "‏هو احنا تحت رحمة عامل في طوارئ كهرباء زايد يبيع ويشتري فينا ؟! مين مسئول في جهاز زايد يهتم بسكان زايد ٢٠٠٠ احنا نص المكان مافهوش كهربا ولا ميا من الساعه تلاته الضهر مين مسؤول يكلمنا ويراعينا ؟ ده قمة التهريج وعدم الإحساس بالناس".



وتشهد الأحوال الجوية، منذ أمس الخميس، بداية موجة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تكون حالة الطقس، دافئا نهارا شديد البرودة ليلا، تصاحبه أمطار غزيرة على بعض المناطق من القاهرة والوجه البحري تكون رعدية أحيانا والرياح نشطة.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هبوط أرضي بالعبور بسبب الأمطار.. صور

أمطار غزيرة على الطريق الدائري لسوء الأحوال الجوية.. صور

ربنا معاكم ويعينكم يا رجالة.. شاهد أحمد حلمي مع عمال شفط المياه

أحمد سعد ساخرا من حالة الجو: ادعولي الأكسجين يكفي عشان رايح الهرم

عزموا القطر .. أهالي بنى سويف يستضيفون ركاب القطارات للاستراحة فى منازلهم لحين هدوء العاصفة .. فيديو

الشرطة تساعد المواطنين بعد سقوط الأشجار بسبب العاصفة .. فيديو

ترشيحاتنا

بشأن فيروس كورونا.. وزارة الصحة تعلن آخر إحصائيات الإصابة بالمرض

إيطالي يلجأ إلى حيلة جنونية لتجنب الإصابة بـ"كورونا".. شاهد ما فعله

بخاتم ونظارة .. حقيقة ارتباط ياسمين صبري وأحمد أبوهشيمة

عاجل.. أمريكا تبدأ عملية عسكرية في العراق ردا على استهداف معسكر التاجي

حقيقة إصابة باولو ديبالا بـ فيروس كورونا

الصحة: تسجيل 13 حالة إيجابية جديدة لـ فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بخاتم ونظارة .. حقيقة ارتباط ياسمين صبري وأحمد أبوهشيمة

بـ صيد السمك والسباحة في مياه الأمطار.. شاهد خفة دم المصريين في التعامل مع موجة الطقس السيئ

شاهد.. حيلة غريبة لفتح قفل السيارة بـ رباط الكوتشي