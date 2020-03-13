أيمن بهجت قمر يستغيث بسبب انقطاع الكهرباء والمياه.. شاهد

استغاث الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر من انقطاع المياه والكهرباء عن منزله بمدينة الشيخ زايد بسبب سوء الأحوال الجوية التي أدت إلى غرق الشوارع بالأمطار.









وغرد أيمن بهجت قمر عبر تويتر قائلا "‏هو احنا تحت رحمة عامل في طوارئ كهرباء زايد يبيع ويشتري فينا ؟! مين مسئول في جهاز زايد يهتم بسكان زايد ٢٠٠٠ احنا نص المكان مافهوش كهربا ولا ميا من الساعه تلاته الضهر مين مسؤول يكلمنا ويراعينا ؟ ده قمة التهريج وعدم الإحساس بالناس".









وتشهد الأحوال الجوية، منذ أمس الخميس، بداية موجة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تكون حالة الطقس، دافئا نهارا شديد البرودة ليلا، تصاحبه أمطار غزيرة على بعض المناطق من القاهرة والوجه البحري تكون رعدية أحيانا والرياح نشطة.



