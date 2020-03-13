خلال يومين .. تطور مفاجئ في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم

كشفت الدكتورة رهاب بيطار، محامية أسرة محمد حسن الموسى، قتيل فيلا الفنانة نانسي عجرم، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، عن أحدث التطورات في القضية، بعد أيام من دفن جثمان الشاب القتيل.





وكتبت بيطار، على صور جنازة محمد حسن الموسى، قتيل فيلا الفنانة نانسي عجرم، في تغريدة على تويتر قائلة: «انتهى تقرير الأطباء الشرعيين السوريين اليوم مساء وستعلن النتيجة خلال اليومين القادمين».





وكانت رهاب بيطار، كشفت في أول تغريدة لها، عن تشريح الجثة للمرة الثالثة من قبل الطب الشرعي السوري، بعدما تم تشريحها مرتين في لبنان، إذ كتبت: «انتهت لجنة الأطباء الشرعيين السوريين من التشريح وسيصدر تقريرها النهائي ومصدقًا بعد عدة أيام».

وفي تغريدة ثانية، أكدت أنه سيتم تسليم الجثة لأهله غدًا، تمهيدًا لدفنها، فكتبت «بيطار» قائلة: «سيتسلم اهل المغدور محمد الموسى جثته، غدًا على أن يوارى الثرى في دمشق».

من جهة أخرى، قالت رهاب بيطار، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر :"تشريح الجثة سيأخذ بعض الوقت لوجود شك بكل النتائج السابقة".

يأتي ذلك، بعدما كشفت رهاب بيطار، محامية أسرة محمد حسن الموسى - قتيل فيلا نانسي عجرم، عن تطورات خطيرة في قضية الشاب السوري القتيل، إذ تحدثت عن المستجدات في فيديو بثته عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

وقالت إنها تفاجأت بخروج فادي الهاشم، زوج نانسي عجرم، على الرغم من موانع السفر المفروضة عليه ضمن إجراءات القضية، مشيرة إلى أن هذا يعد مهزلة، لاسيما أن زوجة الشاب السوري الشهير إعلاميًا بـ قتيل الفيلا، قد تم منعها من الخروج خارج لبنان أثناء مرافقتها لجثمان زوجها إلى سوريا.



