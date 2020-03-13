زمن الاسبور .. شقيق ياسمين عبد العزيز يفضح منى فاروق مجددا

شارك الفنان الشاب وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، خبرا بتناول ما كتبه في منشوره عبر فيسبوك، الذي قام فيه بفضح الممثلة الشابة منى فاروق، ووجه لها كلمات قاسية، عبر حسابه الشخصي، وأضاف تعليقًا جديدًا على ما كتبه، قائلًا: "زمن الاسبور أما غيرة الرجال على أهل البيت بقي عيب".





جاء ذلك، بعدما نشر وائل عبدالعزيز شقيق ياسمين عبد العزيز، تعليقًا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" يُهاجم فيه منى فاروق بسبب قرار انتحارها بعد الأزمة التي ألمت بها فى الفترة الأخيرة ودخلت بسببها السجن.





وقال "وائل": "هو حد وقف جنبك غيري لما الكل باعك، عندي سؤال مهم ليكي هو انتي مش كنتي لسه بتنتحري من كام يوم، صحيتي فاجأة تركبي التريند.. حسبنا الله ونعم الوكيل.. إن غدًا لناظره قريب".



