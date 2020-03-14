ممسكا بالريشة.. جوجل يحتفل بـ ذكرى ميلاد الفنان محمد خدة الـ 90

يحتفل محرك البحث جوجل، اليوم 14 مارس، بذكرى ميلاد الفنان الجزائري محمد خدة الـ 90، من خلال تغيير الشعار الخاص به لـ رسوم متحركة بطريقة doodle، وتحمل صورة الفنان وهو ممسكا بالريشة.





شعار جوجل أصبح وكأنه مرسوما بألوان زيتية والفنان هو من يرسمها، تماما كالعمل الذي اعتاد تقديمه طوال حياته وهو ممسكا بالريشة لكتابة أجمل الخطوط، واللوحات التشكيلية التي تعتمد على الفن التكعيبي.





والفنان الجزائري محمد خدة هو فنان جزائري متعدد المواهب، فهو رساما، كاتبا وناحتا ويعد من مؤسسي الرسم الجزائري المعاصر، ومن أبرز لرسامين البارزين في الوطن العربي.