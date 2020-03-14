AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

واثقة في نفسها .. 5 أسباب تجعل الرجل ينجذب للمرأة ذات الشعر القصير

السبت 14/مارس/2020 - 10:35 م
الشعر القصير
الشعر القصير
Advertisements
رناد محسن
دائمًا ما تشيع فكرة أن المرأة ذات الشعر الطويل هي الأكثر جاذبية في عيون الرجال، كما يُنظر إليهن دائمًا على أنهن الأذكى والأجمل.
على الرغم من أن الأمر كله في النهاية يرجع لإختلاف الآراء، ولكن هناك العديد من الأسباب التي تجذب بعض الرجال إلى السيدات ذوي قصات الشعر القصيرة.


قام موقع "برايت سايد" برحلة إلى نفسية الرجال وحدد العديد من الأشياء التي تجعل المرأة ذات الشعر القصير هي الأكثر جاذبية في عيونهم.


الشعر القصير أكثر لفتًا للانتباه:
يميل الرجال إلى الالتفات إلى قصات الشعر القصيرة بشكل ملحوظ، وقد اتضح مما تم جمعه عبر الانترنت أن العديد من الرجال يفضلون النساء ذوات الشعر القصير لأن تسريحاته ليست شائعة مثل تسريحات الشعر الطويلة مما يجلعه مميزًا.


ارتباط الشعر القصير بالمشاهير:
تتسم العديد من النساء المشهورات بالشعر القصير، مما يخلق ارتباطًا إيجابيًا للغاية في ذاكرة الرجال، فكلما سُئلوا عما إذا كانوا يحبون النساء ذوات الشعر القصير، يجيب معظمهم بـ"نعم" مع إعطاء أمثلة على المشاهير، وهو أمر رائع بالنسبة للسيدات، لأنهم بذلك سيعرفون من أين يستمدون الإلهام.


عدم أخذ وقت طويل في تصفيف الشعر القصير:
التفكير في الوقت المستغرق لغسل الشعر الطويل وتجفيفه وتصفيفه تبدو مزعجة جدًا للرجال، فهم يكرهون عندما تستغرق النساء وقتًا طويلًا في الاستعداد للخروج.


الشعر القصير يوحي بالثقة :
ليست كل النساء مستعدات لتجربة قصات الشعر القصيرة، لأنها تتطلب شجاعة حقيقية، والأهم من ذلك، "الثقة" فينجذب الرجال إلى النساء الواثقات من أنفسهن وينجذبون لذوات الشعر القصير لأنهم يشعرون أنهم يتسمون بهذه الصفة.


دلالة على اهتمام المرأة بمظهرها:
أخيرًا وليس آخرًا، إن تصفيف الشعر القصيرة ليس بالأمر السهل،فإذا ذهبت المرأة إلى هذه الأطوال فهذا يعني أنها تسعى لتحافظ على شعرها وتعتني بنفسها، وهذا الأمر مهم جدًا للرجل، لأنه يظهر له أن المرأة مهتمة بالعناية بمظهرها.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

متحلقهاش.. دراسة تكشف سر انجذاب النساء لـ اللحية عند الرجال

دراسة : الرجال أصحاب الشعر الرمادي الأكثر جاذبية للنساء..فيديو

مش للرجال بس.. 3 أسباب تدفع النساء لإجراء عمليات زراعة الشعر

ترشيحاتنا

اوعى تستهتر.. هاني الناظر يقدم روشتة للوقاية من كورونا

بشرة خير.. 10 رسائل من السيسي للمصريين .. أبرزها زيادة مرتبات العاملين ورفع الإعفاء الضريبي

أفيش فيلم ديسكو ديسكو .. تعليق صادم من ميار الببلاوى

الصحة العالمية توجه الشكر لـ كلوب وليفربول.. اعرف السبب

وزير التعليم يكشف حقيقة استفادة المعلمين من قرار تعليق الدراسة

هل سيتم دمج المناهج التعليمية أو سيحصل المعلمين على إجازة أسبوعين .. الحكومة ترد مع أحمد موسى

AdvertisementS

السيسي يوجه بزيادة رواتب موظفي الدولة وإقرار علاوة دورية للعاملين

إغلاق السناتر.. وزير التعليم يكشف معلومات مهمة عن التعليم من المنزل ومواعيد الامتحانات.. شاهد

الرئيس السيسي يقرر تعليق الدراسة أسبوعين في الجامعات والمدارس

هل سيتم دمج المناهج التعليمية أو سيحصل المعلمين على إجازة أسبوعين .. الحكومة ترد مع أحمد موسى

بعد إعلان خطوبتهما.. فارق العمر بين ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة

لماذا فرص مصر أفضل من أوروبا في مواجهة كورونا ؟.. وزيرة الصحة تجيب

إعادة تشكيل 3 لجان.. قرارات جديدة للأهلي عقب تعليق النشاط الرياضي

بعد دقائق من ولادته.. اكتشاف إصابة مولود بفيروس كورونا

نجل قيادى بالجماعة.. انتحار عنصر إخواني من أعلى عقار بالسويس

لا تعديل فى مواعيد امتحانات الشهادات.. وزير التعليم: 7 حالات كورونا لطلاب

ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 بعد اعتماده من وزير التعليم

بقينا نشوف تلج.. تنبؤات الأرصاد للمصريين: انتظروا تقلبات جوية شديدة لمدة 3 شهور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا تعمل بدون حزام الأمان .. تعرف علي الوسائد الهوائية airbags في سيارتك.. صور

أول صور من داخل الحجر الصحي المخصص لمصابي كورونا بالأقصر

اوعى تستهتر.. هاني الناظر يقدم روشتة للوقاية من كورونا