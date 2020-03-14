واثقة في نفسها .. 5 أسباب تجعل الرجل ينجذب للمرأة ذات الشعر القصير

دائمًا ما تشيع فكرة أن المرأة ذات الشعر الطويل هي الأكثر جاذبية في عيون الرجال، كما يُنظر إليهن دائمًا على أنهن الأذكى والأجمل.

على الرغم من أن الأمر كله في النهاية يرجع لإختلاف الآراء، ولكن هناك العديد من الأسباب التي تجذب بعض الرجال إلى السيدات ذوي قصات الشعر القصيرة.









قام موقع "برايت سايد" برحلة إلى نفسية الرجال وحدد العديد من الأشياء التي تجعل المرأة ذات الشعر القصير هي الأكثر جاذبية في عيونهم.









الشعر القصير أكثر لفتًا للانتباه:

يميل الرجال إلى الالتفات إلى قصات الشعر القصيرة بشكل ملحوظ، وقد اتضح مما تم جمعه عبر الانترنت أن العديد من الرجال يفضلون النساء ذوات الشعر القصير لأن تسريحاته ليست شائعة مثل تسريحات الشعر الطويلة مما يجلعه مميزًا.









ارتباط الشعر القصير بالمشاهير:

تتسم العديد من النساء المشهورات بالشعر القصير، مما يخلق ارتباطًا إيجابيًا للغاية في ذاكرة الرجال، فكلما سُئلوا عما إذا كانوا يحبون النساء ذوات الشعر القصير، يجيب معظمهم بـ"نعم" مع إعطاء أمثلة على المشاهير، وهو أمر رائع بالنسبة للسيدات، لأنهم بذلك سيعرفون من أين يستمدون الإلهام.









عدم أخذ وقت طويل في تصفيف الشعر القصير:

التفكير في الوقت المستغرق لغسل الشعر الطويل وتجفيفه وتصفيفه تبدو مزعجة جدًا للرجال، فهم يكرهون عندما تستغرق النساء وقتًا طويلًا في الاستعداد للخروج.









الشعر القصير يوحي بالثقة :

ليست كل النساء مستعدات لتجربة قصات الشعر القصيرة، لأنها تتطلب شجاعة حقيقية، والأهم من ذلك، "الثقة" فينجذب الرجال إلى النساء الواثقات من أنفسهن وينجذبون لذوات الشعر القصير لأنهم يشعرون أنهم يتسمون بهذه الصفة.









دلالة على اهتمام المرأة بمظهرها:

أخيرًا وليس آخرًا، إن تصفيف الشعر القصيرة ليس بالأمر السهل،فإذا ذهبت المرأة إلى هذه الأطوال فهذا يعني أنها تسعى لتحافظ على شعرها وتعتني بنفسها، وهذا الأمر مهم جدًا للرجل، لأنه يظهر له أن المرأة مهتمة بالعناية بمظهرها.



