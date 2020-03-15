اسمها القبطي فنشي .. حكاية الفشن من المنيا إلى بوابة بني سويف

الفشن من المدن القديمة والعريقة بمحافظة بني سويف، فقد ورد عنها في كتاب الخطط التوفيقية لعلي مبارك “إنها مدينة من مدن الأقاليم الوسطى، واسمها القبطي القديم “فنشي”، وحرفت إلى الفشن.





ويوجد في الفشن منطقة "اثار الحيبة" شرق النيل بها بقايا أسوار المدينة منذ عصر الأسرة 21 ت كما يوجد بقايا معبد الملك (شاشنق) من الأسرة 22 الذي بناه للإله (آمون) وأهم ما خرج منها مجموعة البردي التي تحوي القصة الشهيرة لمغامرات البحار (ون آمون ).





وكان للحيبة أهمية كبيره على مر العصور، وكان اسمها قديمًا (حت بنو) وتحول الاسم فى اليونانية إلى (هيبونوس) الذى ارتبط بأسطورة نشأة الخلق فى مذهب (عين شمس) وبعد الفتح الاسلامى سماها المسلمون بالحيبه (اسمها الحالى).





وهناك جبانة قبطية تعود إلي العصر الروماني وتقع جنوب قرية المضل وقد تم الكشف عن العديد من الأواني الفخارية مختلفة الأحجام والأشكال كما عثر علي أنواع عديدة من الصلبان والأكفنة الصوفية المعروفة بإسم القباطي واكتشفت مزامير النبي داود التي كتبت بالقبطية " اللهجة البهنساوية " نسبة إلي مدينة البهنسا بالمنيا وهذه المزامير عبارة عن كتابات من الكتاب المقدس تخص العهد القديم كتبت علي جلد غزال.





كما توجد منطقة آثار الجمهود والتي تقع غرب مركز الفشن و تعود إلي العصرين اليوناني و الروماني و عثر بها علي توابيت خشبية تحتوي علي نصوص هيروغليفية مختلفة من أهمها توابيت الجمهود الخشبية و يحتوي متحف بست ، متحف فيينا ، متحف كداكو علي العديد من اللوحات.

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قال الدكتور جمال مشعل، في موسوعة البلدان المصرية، الجزء السابع منها، إن مدينة الفشن من عهد الدولة الفاطمية ولما عين محمد الباشا النشانجي، واليا على مصر للمرة الأولى في سنة 1720، لاحظ أن مدينة بني سويف واقعة على الشاطئ الغربي لبحر يوسف، وبعيدة عن النيل، الذي كان طريقًا عامًا للمواصلات بين القاهرة وبلاد الصعيد في ذلك الوقت، لذلك أصدر الوالي في عام 1721 أمرًا بنقل ديوان الولاية من بلدة بني سويف إلى الفشن، وبذلك أصبحت الفشن قاعدة لولاية بني سويف، مع بقاء الولاية بإسم بني سويف.

وفي عام 1821 أصدر محمد علي باشا والي مصر، أمرًا بنقل قاعدة الولاية من بلدة الفشن إلى مدينة المنيا، على أن تكون الفشن قاعدة لقسم الفشن، وفي عام 1844 جعلت الفشن قاعدة لمديرية الأقاليم الوسطى، لتوسطها بين بلاد المديرية، ولكن لم تطل مدة إقامة ديوان المديرية بها، إذ صدر أمر محمد علي باشا في عام 1851، بتقسيم مديرية الأقاليم الوسطى إلى مديريتين وهما ” مديرية بني سويف، وقاعدتها بني سويف، ومديرية المنيا، وقاغدتها المنيا”، وبذلك أصبحت الفشن قاعدة لمركز الفشن كما هي الأن.

وفي عام 1976، كان المركز يتكون من 32 قرية، وفي عام 1986، أصبح عدد القرى 33 قرية، حيث أنشئت قرية جديدة بإسم منشأة السادات، وفي عام 2005 أصبح مركز الفشن يتكون إداريًا من مدينة الفشن عاصمة المركز، و33 قرية، و6 وحدات محلية قروية وهي: “الفنت، أبسوج، تلت، دلهانس، أقفهص”، واخيرا قرية شنرا و155 عزبة ونجع من التوابع.

ومن أشهر أعلام الفشن الإمام الأكبر أحمد عبد الجواد الصفطي"الصايم . وعمل شيخًا للجامع الأزهر من عام 1254 هجرية وحتى وفاته عام 1263هـجرية وكان الإمام الثامن عشر للأزهر. وهو من مواليد قرية صفط العرفاء مركز الفشن في أوائل القرن الثالث عشر الهجري. واشتهر باسم الشيخ الصائم وظلت شهرة الاسم في أحفاده حتى الآن واشتغل بالتدريس في الأزهر وكان له مكانته العلمية.

كما أنجبت الفشن القارئ والمبتهل الشيخ طه الفشني والذي عرف باسم سفير القرآن الكريم في الدول الإسلامية والعربية. قرأ القرآن الكريم بقصر رأس التين لمدة تسع سنوات وكان أول من قرأ القرآن بصوته في التليفزيون المصري. كما أنه المؤذن الشهير للمسجد الحسيني وأشهر قارئ لسورة الكهف حيث كانت تسمعه مصر كلها. ولد بمدينة الفشن عام 1900. وكان صوته قد احتبس لكنه عاد إليه في موقف عرفة أثناء الحج.. وقد منحت الدولة اسمه وسام الجمهورية عام 1981م.

كما ولد بالفشن القاص والأديب عبد التواب يوسف والذي تخصص في أدب الأطفال وكتب العديد من حلقات بابا شاروا الشهيرة بالإذاعة المصرية وأصدر ما يزيد علي مائتي كتاب للأطفال أبرزها السيرة النبوية الشريفة منحته هيئة اليونسكو جائزتها عام 1975 لجهوده في محو الأمية. وهو من مواليد قرية شنرا مركز الفشن عام 1928م.





كما ينتمي بالفشن الكاتب الكبير والسيناريست صلاح أحمد حسين ابن قرية صفط النور وكذلك الملحن ابراهيم الحجار وابناءه علي واحمد الحجار .





كما أنجبت الفشن ربيع ياسين كابتن منتخب مصر وهو من مواليد 7 سبتمبر 1960 بمدينة الفشن بدأ ممارسة كرة القدم بمركز شباب الفشن، والذى كان قريبًا من محل إقامته، وجاءت فرصة انتقاله للنادى الأهلي بالصدفة، عندما انضم لمنتخب بنى سويف، أثناء أدائه مباراة أمام النادى الأهلي عام 1980، بمناسبة العيد القومى للمحافظة على ملعب استاد بنى سويف. وتألق ابن الفشن خلال المباراة بصورة لافتة للنظر، جعلت مسؤولى الأهلي يصرون على التعاقد معه، لتبدأ رحلة التألق بصفوف الأهلي.





ومن أهم المعالم الدينية بالفشن مسجد ومقام العارف بالله الشيخ شمردل أبوعلي أو " السلطان أبو علي " والذي يقع في قلب مدينة الفشن جنوب محافظة بني سويف بميدان القصبة، حيث يأتى زواره ليس فقط من مدينة ومركز الفشن بل من جميع محافظات الجمهورية خاصة في أيام الأعمار والتي تتواكب مع المولد النبوي الشريف.