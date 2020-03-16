في أقل من 24 ساعة.. هاتف هواوي HUAWEI Mate Xs القابل للطي ينفد من الإمارات

كشفت مجلة Arabian Business أن هاتف هواوي HUAWEI Mate Xs القابل للطى، قد نفد بالكامل من الأسواق الإماراتية، وذلك بعد أقل من 24 ساعة.
وكانت شركة هواوى عملاق الهواتف الصينية، أعلنت عن فتح باب طلبات الحجز المسبق لشراء هاتف HUAWEI Mate Xs القابل للطى، في دولة الإمارات ابتداء من أمس، 15 مارس، حيث أن الشركة قد قامت بفتح باب الحجز مرة أخرى للهاتف بعد نفاد الحجز للدفعة الأولى منه في ثوان، من الأسواق العالمية.
ويعتبر هاتف HUAWEI Mate Xs القابل للطى، أحد أغلى الهواتف القابلة للطى. ويمثل الإقبال الكبيرعلى هاتف HUAWEI Mate Xs في الإمارات وكذلك في الأسواق العالمية دليلا لما يتمتع به الهاتف من مزايا فريدة منها أن الهاتف يتميز بوجود Falcon Wing أو جناح الصقر، الذى يمكنه من الطي نحو الخارج.
وسعر هاتف HUAWEI Mate Xs القابل للطى يبلغ حوالى 10 آلاف درهم إماراتى أى ما يعادل حوالى 42.600 ألف جنيه مصرى.
كما أن شاشة هاتف HUAWEI Mate Xs القابل للطى يتم حمايتها بطبقة مزدوجة من مادة البوليميد المستخدمة في قطاع الطيران والفضاء، وهي مادة فريدة أغلى من الذهب، وهى من نوع OLED وبحجم حوالى 8 بوصة.
ووفقا لموقع GSM Arena فإن هاتف Huawei Mate Xs يأتى بمعالج من نوع Kirin 990، ومزود بتكنولوجيا شبكة 5G، ويتميز هاتف Huawei Mate Xs الجديد بتصميم أفضل من نظيره السابق هاتف Mate X، الذى أطلقته الشركة العام الماضى.
وبطارية هاتف Huawei Mate Xs تأتى ب 4.500 مللى أمبير، بالإضافة إلى الشحن السريع الذى يصل إلى 55 وات ، بالإضافة إلى شاحن، ومساحة التخزين ب 512 جيجا بايت، أما ذاكرة الوصول العشوائى بسعة مع 8 جيجا بايت رام.
أما كاميرات هاتف Huawei Mate Xs كاميرا أساسية ب40 ميجا بيكسل وبفتحة عدسة f/1.8 ، بالإضافة إلى كاميرا 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة f/2.4، و كاميرا 16 ميجا بيكسل بفتحة عدسة f/2.2.