في أقل من 24 ساعة.. هاتف هواوي HUAWEI Mate Xs القابل للطي ينفد من الإمارات

كما أن شاشة هاتف HUAWEI Mate Xs

القابل للطى

يتم حمايتها بطبقة مزدوجة من مادة البوليميد المستخدمة في قطاع الطيران والفضاء، وهي مادة فريدة أغلى من الذهب، وهى من نوع OLED وبحجم حوالى 8 بوصة.