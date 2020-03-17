باستثمارات 152مليون جنيه .. توصيل الصرف الصحي لـ 5 قرى في البحيرة

أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة عن إسناد تصميم وتنفيذ 5 مشروعات صرف صحي بخمس قرى بمركزي كوم حمادة وشبراخيت إلى الهيئة العربية للتصنيع (مصنع الطائرات) بتكلفة تقدر بـ 152 مليون جنيه، وجار استلام المواقع للبدء على الفور فى أعمال التصميمات والأعمال الإنشائية.





وأشار إلى أن تنفيذ تلك المشروعات يأتى فى إطار الجهود المبذولة للارتقاء بخدمات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والعمل على تلبية احتياجات المواطنين في هذا القطاع الحيوي لتحسين البنية الأساسية، وتدعيم القرى بمرافق مياه الشرب والصرف الصحي وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.





وأكد اللواء آمنة على ضرورة تضافر كافة الجهود ومتابعة المشروعات المنفذة بمدن ومراكز المحافظة للوقوف على معدلات ونسب التنفيذ والبرنامج الزمنى المحدد لنهوها وأهم المعوقات التي تعترض تنفيذها وسبل الدفع بها وتذليلها .





من جانبه أوضح سامى عبد الستار ــ رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة أن تلك المشروعات عبارة مشروعات بمركز كوم حمادة وهى : مشروع صرف صحى قرية مغنين ويتكون المشروع من ( شبكات انحدار ـ خط طرد ـ محطة رفع )، ومشروع صرف صحى لقرية الداخلي الذى يتكون من (شبكات انحدار ـ خط طرد ـ محطة رفع )، بالإضافة إلى مشروع صرف صحى بقرية كفر غرين حيث يتكون المشروع من ( شبكات انحدار ـ خط طرد ـ محطة رفع )



