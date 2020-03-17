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أخبار البلد

وزيري: المتاحف والمناطق الأثرية مستمرة في استقبال زائريها والوفود السياحية

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 10:11 م
الدكتور خالد عناني
الدكتور خالد عناني - وزير الآثار والسياحة
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محمد الاسكندراني
اجتمع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم "الثلاثاء" مع الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ورؤساء قطاعات المجلس لمناقشة تداعيات فيروس كورونا المستجد على القطاع الثقافي والأثري، واتخاذ الإجراءات اللازمة والتدابير الاحترازية للتعامل مع الأمر خلال الفترة القادمة في ضوء قرار الحكومة بتعليق الطيران ابتداء من ١٩ مارس وحتى ٣١ مارس الجاري.


وأكد وزير السياحة والآثار، خلال الاجتماع، على الاستمرار في مشروعات البنية الأساسية والانتهاء منها خاصة تلك التي سيتم افتتاحها قريبا والالتزام بالتوقيتات المحددة لها مثل قصر البارون إمبان بحي مصر الجديدة ومتحف المركبات الملكية بحي بولاق والمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط ومتحف شرم الشيخ ومتحف كفر الشيخ والمتحف اليوناني الروماني بالاسكندرية وطريق الكباش بالأقصر وترميم وتطوير منطقة شجرة مريم التي تعد أحد نقاط مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر.


وأفاد الدكتور مصطفي وزيري بأن المتاحف والمناطق الأثرية مستمرة في استقبال زائريها والوفود السياحية الموجودة في مصر حيث زار اليوم المتحف المصري ٧٠٠ سائح، ومنطقة أهرامات الجيزة زارها ١٢٠٠ سائح، أما معبد الكرنك بالأقصر فقد زاره ١٠٠٠ سائح.
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