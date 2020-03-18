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أخبار البلد

في زمن كورونا.. كيف تصافح منى الشاذلي ضيوفها؟.. شاهد

الأربعاء 18/مارس/2020 - 03:09 م
منى الشاذلى
منى الشاذلى
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أمل مجدى

قررت الإعلامية منى الشاذلي اتخاذ إجراءات الوقاية والسلامة بعد انتشار أخبار العدوى بفيروس كورونا الذي أثار القلق على مستوى العالم.‏


شاركت منى الشاذلي  عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تظهر فيه كيفية استقبال ضيوفها في زمن الكورونا، ‏حيث حرصت على تجنب التلامس بالأيدي واستخدام المطهرات المضادة للفيروسات خلال حلقتي برنامجها "معكمعلى قناة‎ "cbc" ‎يومي الخميس والجمعة المقبلين‎.‎


وحرص ضيوف البرنامج على الالتزام بهذه الإجراءات الوقائية حماية لأنفسهم وعائلاتهم من انتشار الفيروس.‏


برنامج "معكممن تقديم الإعلامية منى الشاذلي على قناة‎ "cbc"‎، ويعرض الخميس والجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة 9 مساءً‎.‎



https://www.instagram.com/p/B92MruKBwX-/

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