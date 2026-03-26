قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عقوبات وقرارات صارمة في الأهلي قبل مرحلة حسم الدوري
ترامب يعلن تعليق الهجمات على منشآت الطاقة الإيرانية مؤقتاً حتى 6 أبريل
جنوب لبنان تحت النار.. غارات إسرائيلية مكثفة وقصف مدفعي يهز عدة بلدات
وزارة النقل ترفع أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية وتذاكر بعض الشرائح الخاصة بركوب مترو الأنفاق
موعد شم النسيم 2026 في مصر وإجازة رسمية مدفوعة
"الملكية الأردنية": ارتفاع أسعار بعض تذاكر الطيران بنسبة 100% مع تراجع حركة الركاب
أمواج البحر تقذف جثة مجهولة إلى شاطئ عجيبة بمطروح
بعد الخروج الافريقي.. اجتماع طارئ في الأهلي بحضور ياسين منصور
إخلاء سبيل موسى عيسى منتج فيلم السلم والثعبان 2 بكفالة 5 آلاف جنيه
مواهب أجنبية .. تطورات في ملف التعاقدات بالأهلي
بأول مواجهة مباشرة .. ننشر صورة الجندي الإسرائيلي صريع الاشتباكات مع الفصائل اللبنانية
طارق دحروج .. اعتماد سفير مصر الجديد في فرنسا
english EN
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

موعد شم النسيم 2026 في مصر وإجازة رسمية مدفوعة

موعد شم النسيم 2026 في مصر وإجازة رسمية مدفوعة
موعد شم النسيم 2026 في مصر وإجازة رسمية مدفوعة
عبد الفتاح تركي

موعد شم النسيم 2026 في مصر وإجازة رسمية مدفوعة .. يتزايد اهتمام المواطنين خلال الساعات الآتية بمعرفة موعد شم النسيم 2026، خاصة بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، حيث يتطلع الكثيرون إلى موعد الإجازة الرسمية المقبلة التي تمنح العاملين بالدولة فرصة للراحة وقضاء وقت مع الأسرة، بالتزامن مع أجواء فصل الربيع الذي بدأ يوم الجمعة 20 مارس 2026.

موعد شم النسيم 2026 في مصر

يوافق عيد شم النسيم 2026 يوم الإثنين 13 أبريل 2026، وهو من الإجازات الرسمية المدفوعة الأجر التي تمنحها الحكومة سنويًا للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، إضافة إلى العاملين في القطاعين العام والخاص وفقًا للوائح المنظمة.

واقرأ أيضًا:

قصة شم النسيم

ويعد شم النسيم من المناسبات التي تحظى بإقبال واسع من المواطنين، حيث يرتبط بالخروج إلى الحدائق والمتنزهات والاستمتاع بالأجواء الربيعية، إلى جانب تناول الأطعمة التقليدية التي تميز هذا اليوم.

شم النسيم وعلاقته بفصل الربيع

يأتي الاحتفال بشم النسيم متزامنًا مع بداية فصل الربيع، الذي انطلق هذا العام يوم الجمعة 20 مارس 2026، وهو ما يضفي على المناسبة طابعًا خاصًا، حيث يفضل المواطنون استغلال الطقس المعتدل في التنزه والقيام بالأنشطة الخارجية.

ويعكس هذا التوقيت ارتباط شم النسيم بالطبيعة وتجدد الحياة، وهو ما يجعله من الأعياد ذات الطابع الاجتماعي المميز التي تجمع بين مختلف فئات المجتمع.

اخر تقاليع شم النسيم

الإجازات الرسمية المتبقية في 2026

تتضمن خريطة الإجازات الرسمية في مصر خلال عام 2026 عددًا من المناسبات المهمة التي ينتظرها المواطنون، وجاءت مواعيدها على النحو الآتي:

إجازة عيد شم النسيم 2026 يوم الإثنين 13 أبريل.
إجازة عيد تحرير سيناء 2026 يوم السبت 25 أبريل.
إجازة عيد العمال 2026 يوم الجمعة 1 مايو.
إجازة وقفة عيد الأضحى المبارك 2026 يوم الثلاثاء 26 مايو.
إجازة عيد الأضحى المبارك 2026 من يوم الأربعاء 27 مايو وحتى يوم الجمعة 29 مايو.
إجازة رأس السنة الهجرية 1448 يوم الأربعاء 17 يونيو.
إجازة ثورة 30 يونيو 2026 يوم الثلاثاء 30 يونيو.
إجازة ثورة 23 يوليو 2026 يوم الخميس 23 يوليو.
إجازة المولد النبوي الشريف 2026 يوم الأربعاء 26 أغسطس.
إجازة عيد القوات المسلحة 2026 يوم الثلاثاء الموافق 6 أكتوبر.

وتوفر هذه الإجازات فرصًا متتالية للراحة والاستجمام، كما تساعد العاملين على تنظيم أوقاتهم بين العمل والحياة الشخصية.

طقس شم النسيم

أهمية إجازة شم النسيم للمواطنين

تمثل إجازة شم النسيم فرصة مهمة للمواطنين للخروج من ضغوط العمل اليومية، حيث يحرص الكثيرون على قضاء هذا اليوم في الحدائق العامة أو على ضفاف النيل، بالإضافة إلى زيارة الأقارب والأصدقاء.

كما تسهم هذه المناسبة في تنشيط الحركة الاقتصادية، خاصة في قطاعات الترفيه والمطاعم والمنتزهات، إلى جانب زيادة الإقبال على شراء الأطعمة التقليدية المرتبطة بالعيد.

الاستعدادات لشم النسيم 2026

مع اقتراب موعد شم النسيم 2026، تبدأ الأسر المصرية في الاستعداد لهذه المناسبة من خلال التخطيط للرحلات القصيرة أو تجهيز مستلزمات الاحتفال، بما في ذلك الأطعمة التي اعتاد المصريون تناولها في هذا اليوم.

كما تشهد الأسواق حالة من النشاط الملحوظ، نتيجة زيادة الطلب على المنتجات المرتبطة بالعيد، ما يعكس الأهمية الاجتماعية والاقتصادية لهذه المناسبة.

شم النسيم ضمن الإجازات الرسمية المدفوعة

تؤكد الحكومة أن شم النسيم يعد من الإجازات الرسمية المدفوعة الأجر، ما يضمن حصول العاملين على يوم راحة دون التأثير على حقوقهم المالية، وهو ما يعزز من أهمية هذه المناسبة كأحد أبرز الأعياد في مصر.

وتأتي هذه الإجازة ضمن خطة تنظيم الإجازات الرسمية على مدار العام، بما يحقق التوازن بين متطلبات العمل واحتياجات المواطنين للراحة.

موعد شم النسيم موعد شم النسيم 2026 إجازة شم النسيم 2026 الإجازات الرسمية في مصر 2026 موعد الإجازة القادمة عيد شم النسيم متى إجازة 13 أبريل 2026 الإجازات المتبقية 2026 موعد عيد شم النسيم في مصر إجازات شهر أبريل 2026 العطلات الرسمية مصر 2026

