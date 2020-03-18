تحذير مهم.. فيروس كورونا ينتقل إليك من خلال 3 طرق.. فيديو





وقال الدكتور محمد عباس، طبيب متخصص فى الأمراض الفيروسية الإكلينيكية ، إن فيروس كورونا هو فرد من عائلة فيروسات قديمة.





وأوضح الدكتور محمد عباس ، خلال مداخلة هاتفية على برنامج صباح العربية والمذاع عبر فضائية العربية، أن فيروس كورونا يشتمل على 6 فيروسات تصيب الجهاز التنفسى أربع منها تسمى الكورونا الموسمية، لافتا إلى أن مرض الجهاز التنفسى أكثر عرضة للإصابة به.





وأشار طبيب متخصص فى الأمراض الفيروسية الإكلينيكية، إلى أن الفيروسين المتبقين من عائلة الكورونا المشتملة على 6 فيروسات هي السارس الذى ظهر فى الصين عام 2002، بالإضافة لفيروس ميرس كورونا الذى ظهر فى السعودية فى عام 2012.





ولفت الدكتور محمد عباس، إلى أن الفيروس لا زال تحت الدراسات بمنظمات الصحة العالمية، والتوصيات الكندية، مشيرا إلى أن فيروس كورونا حيوانى من الخفاش والذى انتقل من الأخير لحاضن وسيط وهو الأكل البحرى أو من الثعابين، أو ربما من حيوان آكل النمل ثم انتقل بدوره للإنسان وذلك حسب الدراسات العلمية الأخيرة عن الفيروس.





وتابع، بأن فيروس كورونا ينتقل عن طريق الرذاذ أو السعال أو عن طريق لمس الأسطح الملوثة بالرذاذ، مؤكدا أن الفيروس لا ينتقل عن طريق الهواء ولا يتعلق به من قريب أو بعيد.