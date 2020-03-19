أوبو تطلق النسخة العالمية من OPPO RENO 3.. تعرف على المواصفات والسعر

وزودت أوبو هاتفها Oppo Reno3 global version بمعالج قوي من نوع Helio P95 chipset، مع ذاكرة وصول عشوائى سعة 8GB RAM، وذاكرة داخلية سعة 128GB، مع بطارية سعة طارية 4025 ميللى أمبير.









أما منصته التصويرية اعتمدت على كاميرا أساسية خلفية رباعية أساسية بدقة 48 و13 و 8 و2 ميجابيكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 32 ميجا بيكسل.





وسيتوافر الهاتف الجديد سيكون فى 4 ألوان وهى أبيض وأزرق وأحمر وأسود، بوزن يبلغ 172 جراما، وهو حجم خفيف نسبيا، مقابل سعر 402 دولار أمريكي، ما يعادل 6300 جنيه.