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تكنولوجيا

تسريبات تكشف مواصفات هاتف نوكيا Nokia 1.3.. وهذا موعد الإعلان عنه

الأربعاء 18/مارس/2020 - 01:00 م
Nokia
Nokia
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شيماء عبد المنعم
تعقد شركة HMD، حدثا غدا، الخميس، 19 مارس، في لندن، حيث ستكشف النقاب عن أول هاتف ذكي من نوكيا Nokia يعمل بتقنية الجيل لخامس 5G، ولكن إلى جانب ذلك، ستعلن الشركة الفنلندية أيضًا عن Nokia 1.3 التي ظهرت عنه بعض التسريبات مؤخرا على الإنترنت. 

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، سربت نسخة صحفية من هاتف Nokia 1.3، والتى تحتوي على رمز الموديل TA-1207، وتم تسريب هذه الصور من قبل المسرب الشهير Evan Blass والمعروف باسم الشهرة evleaks حيث ظهر الهاتف الذكي بلون الفحم، ويكشف تصميمه عن بعض مواصفات. 

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ويحتوي هاتف Nokia 1.3 على شاشة قطرات مائية محاطة بإطارات سميكة من ثلاث جهات، وحافة ضخمة أسفل الشاشة تضم لقب Nokia. 

ويحتوي الجزء الخلفي من الهاتف الذكي على تشطيب محكم، ويضم كاميرا واحدة مرتبطة بفلاش LED. ويوجد أيضا شعار آخر لـ Nokia، ويظهر خلف أسفل الهاتف على الأرجح ما هو مكبر الصوت.

ويشمل Nokia 1.3 على زر الطاقة وزر الصوت على الجانب الأيمن، وعلى اليسار ما يمكن أن يكون زرا مخصصًا لمساعد Google، عند الفحص الدقيق، يمكنك أيضا ملاحظة مقبس سماعة الرأس مقاس 3.5 مم الموجود في الأعلى.

وخلال شهر يناير، حصل Nokia 1.3 على ترخيص هيئة الاتصالات الفدرالية الأمريكية FCC، والذي كشف عن بطارية 2920 mAh وشاشة بقياس 5.8 بوصة.

وحسبما ورد في التسريبات السابقة، سيأتي هاتف Nokia 1.3 الذي يضمن فئة الهواتف الرخيصة الثمن، بمعالج MediaTek، وذاكرة وصول عشوائي رام 1 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية 8 جيجابايت.

جدير بالذكر أن شركة "HMD" المصنعة لهواتف نوكيا الشهيرة، اضطرت كغيرها من شركات صناعة الهواتف الذكية، إلى تغيير موعد الإعلان عن هواتفها الجديدة، خاصة بعد أن اعتادت معظم الشركات الإعلان عنها خلال MWC، وذلك بعد إلغاء المؤتمر العالمي للجوال MWC 2020 بسبب المخاوف الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.
Nokia 1.3 leaked render reveals notched display and single rear camera
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