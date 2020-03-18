منها السعودية والإمارات.. أوبو تطرح Find X2 و X2 Pro في عدة دول.. إليك السعر والمواصفات

كشفت شركة Oppo ، عن الهاتفين Oppo Find X2 و Oppo Find X2 Pro في وقت سابق من الشهر الجاري، ولكن لم تعلن الشركة أي معلومات عن البلدان التى سيتم طرح الهواتف بها.





وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، أعلنت أوبو الصينية عن الدول الأولى التي سيتم فيها طرح هذين الهاتفين للبيع، هذين الهاتفين متاحين بالفعل في الصين وسيتم إطلاقهما في الدول التالية بحلول نهاية الشهر مارس الجاري، هولندا وماليزيا وإندونيسيا وتايلاند والفلبين وكمبوديا وسنغافورة وفيتنام.





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الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية وستحصل 20 دولة أخرى على هواتف Oppo Find X2 الجديدة بعد فترة وجيزة، ومن بينها : أستراليا، فرنسا، ألمانيا، الهند، إيطاليا، اليابان، كازاخستان، الكويت، نيوزيلندا، باكستان، قطر، رومانيا، روسيا، إسبانيا، سويسرا، تركيا، أوكرانيا،العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة.





- مواصفات وسعر هاتف Oppo Find X2:





يحتوى Oppo Find X2 على معالج قوى من نوع Snapdragon 865، مع ذاكرة تخزين داخلية سعة 256 جيجابايت، و8 جيجابايت ذاكرة وصول عشوائى، ولكن لا يوجد بالهاتف على فتحة لبطاقة الذاكرة الخارجية.









وزودت شركة أوبو هاتف Oppo Find X2، بكاميرا أساسية ثلاثية بدقة 48 و 13 و 8 ميجا بيكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل لصور السيلفى ومكالمات الفيديو.





ويستخدم هاتف أوبو الجديد نفس مستشعر كاميرا هواتف سوني IMX586، الذي يهدف إلى إحراز الدقة العالية، والنطاق الديناميكي، والحساسية الفائقة بدقة 48 ميجابكسل، والذي يجب أن يتفوق على أجهزة استشعار Dual Pixel.





ويأتى بشاشة كاملة 6.5 بوصة من نوع AMOLED عليها طبقة Gorilla Glass 6 للحماية من الخدوش والكسور، وبها ثقب واحد للكاميرا الأمامية يظهر فقط وقت التصوير.





ويدعم الهاتف تقنية اتصال الجيل الخامس 5G، مع بطارية سعة 4065 ميللى أمبير، مدعومة بتقنية VOOC Flash Charge تدعم الشحن السريع بقوة 65 واط، وأيضا الشحن اللاسلكى بقوة 30 وات.





ومن المقرر أن يصل الهاتف إلى الأسواق في أوائل شهر مايو القادم، بسعر 999 يورو (اى ما يعادل 17700 جنيها مصريا).





- مواصفات هاتف وسعر Oppo Find X2 Pro:





يعد Find X2 Pro هو الجهاز الرئيسي، حيث يأتي مزودا بإعداد أكثر قدرة للكاميرا، ووحدة تخزين UFS بسعة 512 جيجا بايت، وذاكرة الوصول العشوائي مرة أخرى 12 جيجابايت.

ويأتي هاتف Find X2 Pro الجديد من أوبو بوحدة معالجة مركزية سناب دراجون 865 من كوالكوم تضم ذاكرة عشوائية بحجم 12GB من نوع ليدرز LPDDR5، وذاكرة داخلية بحجم 512GB من نوع UFS 3.0، بسعة 256 جيجابايت، لكن دون فتحة لبطاقة الذاكرة.





ويستخدم هاتف أوبو الجديد نفس مستشعر كاميرا هواتف سوني IMX586، الذي يهدف إلى إحراز الدقة العالية، والنطاق الديناميكي، والحساسية الفائقة بدقة 48 ميجابكسل.





ويضم هاتف Find X2 Pro كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل لصور السيلفى ومكالمات الفيديو، وثلاث كاميرات خلفية بدقة 48 ميغابكسل للرئيسية والوسطى، أما الثالثة بدقة 13 ميجابكسل بتقريب بصري يصل إلى ×5، هجين يصل إلى ×10.





وحرصت أوبو على تزويد هاتفها ببطارية قوية 4260 مللي أمبير في الساعة، مدعومة بتقنية VOOC Flash Charge للشحن السريع بقوة 65W.





وهناك ميزة إضافية للإصدار Pro وهي مقاومة الماء والغبار، كما يأتي Oppo Find X2 Pro بواجهة خلفية من طبقة السيراميك أو الجلد، وهو مادة ناعمة الملمس فريدة من نوعها تحاكي الجلد الحقيقي، وسوف يصل في أوائل مايو القادم، بسعر 1199 يورو (اى ما يعادل 21240 جنيها مصريا).