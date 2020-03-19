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أخبار البلد

الرحاب ومدينتي تحاربان كورونا.. صور

الخميس 19/مارس/2020 - 01:31 م
الرحاب ومدينتي تحارب
الرحاب ومدينتي تحارب كورونا
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احمد عبد القوى
شن قطاع الأمن داخل الرحاب ومدينتي حملات أمنية مكثفة على مدار اليومين الماضيين، بالتنسيق مع أجهزة المدن وأمن المراكز التجارية، استهدفت جميع المطاعم والمقاهي والأسواق للتحقق من تطبيق قرار حظر الشيشة، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا وحفاظا على الصحة العامة للسكان.



واستهدفت الحملة المراكز التجارية المختلفة بالرحاب، مثل السوق القديم والسوق الشرقي ومول الرحاب 1 و 2.

وفي مدينتي شن قطاع الأمن أيضًا حملات بأرابيسك مول والأوبن آير مول والساوث بارك.

واستجابت المقاهى بجميع الأسواق والمولات التجارية لقرار حظر الشيشة، وتم مصادرة الشيشة من المحلات المخالفة، لتصبح الرحاب ومدينتى من أول الأماكن النظيفة الخالية من الشيشة.

وضرب سكان الرحاب ومدينتى القدوة والمثل في الالتزام بتعليمات وإرشادات وزارة الصحة بشأن مكافحة فيروس كورونا، ورفع السكان شعار "ابدأ بنفسك"، حيث قاموا بمقاطعة المقاهي التي تقدم الشيشة وألزموا أصحابها بوقف تقديم الشيشة للزبائن.

وأكد عدد من السكان لـ "محبي الرحاب ومدينتي" أنهم قاموا بمقاطعة الشيشة بعدم الجلوس على المقاهي التي تقدمها حفاظا على الصحة العامة وللحد من انتشار فيروس كورونا والتزاما بالإجراءات الوقائية التي يقوم بها الجهاز وقطاع الأمن لمراقبة الأسواق ومراجعة الاشتراطات الصحية بالرحاب ومدينتي.

جاء ذلك بالتوازي مع حملة تعقيم أندية الرحاب ومدينتي، والتي قام بها قطاع الأندية بمجموعة طلعت مصطفى، والتي شملت جميع المنشآت الرياضية والخدمية والثقافية والاجتماعية، إلى جانب وسائل وأدوات المناطق العامة والترفيهية التي يستخدمها الأعضاء.

الرحاب ومدينتي تحاربان كورونا.. صور
الرحاب ومدينتي تحاربان كورونا.. صور
الرحاب ومدينتي تحاربان كورونا.. صور
الرحاب ومدينتي تحاربان كورونا.. صور
الرحاب ومدينتي تحاربان كورونا.. صور
الرحاب ومدينتي تحاربان كورونا.. صور
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