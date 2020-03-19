بعد ساعات .. أبراج المراقبة الجوية تطلق صافرة تعليق الطيران بمصر

ساعات قليلة، وتطلق أبراج المراقبة الجوية المصرية، تحديدًا في تمام الساعة الثانية عشر ظهر اليوم الخميس، صافرة تعليق رحلات الطيران من وإلى المطارات المصرية، بعد انقضاء مهلة الـ 72 ساعة الطارئه التي سمحت بها الحكومة المصرية، لشركات الطيران بالعمل على عودة المصريين الراغبين في العودة إلى البلاد، ونقل أيضا المسافرين إلى الخارج، قبل بدء تطبيق القرار الصادر من مجلس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





القرار الحكومي، الصادر قبل ثلاثة أيام، بإعلان تعليق جميع رحلات الطيران إلى المطارات المصرية اعتبارا من يوم الخميس الموافق 19 مارس وحتى نهاية مارس الجاري، ضمن خطة الدولة المصرية لكبح جماح الفيروس المتفشي في معظم دول العالم، استثنى خمس حالات حددتها سلطة الطيران المدني المصري، لتؤكد بهم أن الأجواء المصرية مفتوحة ولن تغلق خلال فترة التعليق، ولكن مقصد القرار هو عدم استقدام ركاب أجانب إلى داخل البلاد.





تلك الحالات التي أعلنتها سلطة الطيران المدني المصري، تمثلت في السماح لشركات الطيران التي تقوم بنقل الأفواج السياحية بأخذ الركاب السابق قدومهم بعد استكمال البرامج السياحية المخططة والسابق الموافقة عليها من سلطة الطيران المدنى على أن تصل الرحلات فارغة وتغادر بركابها، وأيضا يصرح برحلات الهبوط الفني للتذود بالوقود فقط دون مبيت الطائرة أو نزول الطاقم والركاب، والسماح أيضا لرحلات الإسعاف الدولية من وإلى جمهورية مصر العربية، فضلا عن تأكيد السلطة على استمرار الرحلات الداخلية بين المطارات المصرية، ورحلات الشحن الجوي الدولية من وإلى الأراضي المصرية.





وخلال ساعات المًهلة الماضية، والتي لم يتبقى منها سوى ساعات قليلة، كثفت السلطات المصرية متمثلة في الشركة الوطنية مصر للطيران، تشغيل عدد رحلاتها لعودة المصريين من الخارج ونقل المسافرين أيضا، حيث سيرت في اليوم الأول "أمس الأول الثلاثاء" 59 رحلة جوية، كما تم تسيير أمس الأربعاء 66 رحلة جوية بينهم رحلة استثنائية خاصة إلى دولة الكويت لإجلاء المصريين من هناك.





ومع بدء العد التنازلي من الوقت المحدد بانقطاع الليلة واستقبال اليوم الجديد، سوف تسير مصر للطيران 45 رحلة جوية أخيرة لعودة المصريين من الخارج، وذلك حسبما رئيس الشركة الوطنية مصر للطيران الطيار رشدي ذكريا، الذي أكد على حفظ حقوق كافة عملاء مصر للطيران في استرداد قيمة تذاكر الحجز الخاصة بهم للأيام القادمة أو تغيير وتعديل مواعيد رحلاتهم دون وقوع أي غرامات عليهم، تقديرا للظرف الراهن التي تمر به البلاد.





ووفقا لتصريحات "رئيس مصر للطيران"، أنه خلال فترة تعليق رحلات الطيران إلى مصر، ستكون دائمًا الشركة على أهبة الاستعداد للحالات الطارئه التي قد تستدعي لها من قبل الحكومة المصرية خلال الفترة القادمة، إذا تطلب الأمر إجلاء مصريين من الخارج، بالإضافة إلى إعلانه استغلال فترة تعليق الرحلات في مزيد من عمليات التعقيم والتطهير والصيانات الفنية الدورية لأسطول الشركة الوطنية.





تلك التصريحات، شدد عليها أيضا الطيار محمد عبدالنبي منار وزير الطيران المدني، وأكد أن المطارات المصرية سوف تستمر في عمليات التعقيم والتطهير باستمرار داخل صالات الركاب والسفر والاستراحات وكافة مناطق العمل داخل مباني ركاب كافة المطارات المصرية، خاصة في ظل استمرار عمليات تشغيل الطيران الداخلي والشحن الجوي، بالإضافة إلى رحلات الطيران العارض "الشارتر" القادمة لنقل الأفواج السياحية المتواجدة حاليا في مصر بعد انتهاء البرامج السياحية الخاصة بهم.





جدير بالذكر، أن رئاسة مجلس الوزراء، أعلن وقف رحلات الطيران إلى المطارات المصرية، اعتبارا من يوم الخميس الموافق 19 مارس وحتى أواخر مارس الجاري، ضمن خطة الحكومة المصرية لكبح جماح فيروس كورونا المستجد المتفشي بين معظم دول العالم، خاصة بعد فشل محاولات الوقف الجزئي لرحلات الطيران مع بعض الدول التي جرت خلال الفترة الماضية من قبل معظم البلدان الذي سجلت إصابات وبينهم مصر، في محاولة لمنع تسلل مزيد من الحالات داخل البلاد.