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توك شو

آخرها حظر التجول.. القوات المسلحة تناشد المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات.. فيديو

الخميس 19/مارس/2020 - 11:10 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قالت الإعلامية هند النعسانى، إن المصريين كلهم ثقة فى أن الحكومة المصرية قادرة تمامًا على السيطرة، لافتة إلى أن المواطنين عليهم دور هام جدا وهو الالتزام بالقواعد والتعليمات التى وضعتها الدولة المصرية، ولا نحاول المخاطرة أبدًا بصحتنا ولا صحة أولادنا.


وأضافت هند النعسانى، خلال حديثها ببرنامج "صباح البلد" عبر فضائية "صدى البلد"، أن الفترة الجارية إما ينتشر الفيروس أو ينحسر، مشيرة إلى أنه يجب عدم تصديق الشائعات مجهولة المصدر التى يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعى.



وأوضحت أن الشائعات خرجت من جروبات الواتس آب، وتهدف إلى تصدير خوف ويأس وطاقة سلبية للمصريين، وآخر الشائعات هو فرض حظر التجوال فى محافظات الجمهورية.


وأشارت هند النعساني، إلى أن المتحدث العسكري نفى كل تلك الشائعات وطالب المواطنين بعدم الانسياق وراءها.


وطالب المتحدث العسكرى جميع وسائل الإعلام ومستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى بعدم ترويج الشائعات وضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء أى ادعاءات مغرضة، وأن المتحدث العسكرى هو المصدر الرسمى الوحيد للمعلومات الخاصة بالقوات المسلحة.


وأكد مواصلة القوات المسلحة بالتعاون مع جميع أجهزة الدولة استعداداتها لمجابهة خطر فيروس كورونا المستجد، واتخاذ جميع الإجراءات التى تكفل سلامة ووقاية أفراد الشعب المصرى.

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