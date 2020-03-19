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أخبار البلد

أحمد فهمي يظهر مع هنا الزاهد في أولى حلقات برنامجها هزر فزر.. تفاصيل

الخميس 19/مارس/2020 - 09:13 م
احمد فهمي، وهنا الزاهد
احمد فهمي، وهنا الزاهد
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حمادة خطاب

تطلق قناة cbc أحدث برامجها الترفيهية "هزر فزر"، الذي تقدمه النجمة هنا الزاهد، وتستضيف خلاله عددًا كبيرًا من الفنانين.

 ينقسم ضيوف كل حلقة إلى فريقين، كل منهم يضم 3 نجوم، ليتنافسوا خلال عدد من الألعاب، وخلال حلقة السبت المقبل، تشهد منافسة بين فريق النجوم أحمد فهمي وأحمد فتحي ومصطفى بسيط، والثاني فريق أكرم حسني وجيلان علاء وعمرو وهبة.

 ويوم الأحد يتنافس فريقان؛ الأول يضم النجوم إدوارد ونسرين طافش وميريهان حسين، والثاني يضم آيتن عامر وأوتاكا ومحمد عز .

البرنامج يبث في تمام العاشرة مساء، يومي السبت والأحد عبر قناة cbc.
أحمد فهمي يظهر مع هنا الزاهد في أولى حلقات برنامجها هزر فزر.. تفاصيل
أحمد فهمي يظهر مع هنا الزاهد في أولى حلقات برنامجها هزر فزر.. تفاصيل
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