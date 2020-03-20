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برلمان

بمناسبة عيدها السنوي.. مارجريت عازر: المرأة المصرية شريك أساسي في بناء ونهضة الدولة

الجمعة 20/مارس/2020 - 11:53 ص
صدى البلد
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ماجدة بدوى
تقدمت النائبة مارجريت عازر وكيلة لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بالتهنئة للمرأة المصرية في عيدها السنوي "بنات وسيدات"، مشيرة إلى أن المرأة تعتبر شريكا أساسيا فى بناء ونهضة الدولة باعتبارها تمثل نصف المجتمع، وما تقوم به من دور كبير في تربية النشء و إخراج أجيال نافعة للمجتمع قادرة على العمل والبناء لا يمكن لأحد أن ينكره ، مؤكدة أنها قدمت طوال تاريخها الكثير من أجل الوطن ووقفت حائط صد لبلادها ولعبت دور بطولى كبير سطره التاريخ بأحرف من نور ، وحققت كثير من الإنجازات التي جعلتها في مكانة مرموقة تشهد عليها علاماتها في الكثير من الملفات والقضايا التي أدت دورها فيها على أكمل وجه.

وأضافت مارجريت عازر، في بيان لها، أن المرأة المصرية وقفت خلف القيادة السياسية من أجل الوطن ، فكان لها دورها المتميز فى حماية وطنها فقد امتلأت ميادين مصر بالنساء فى 30 يونيو، وفي 3 يوليو 2013، وهذا ليس بجديد عن المرأة فقد دخلت أيضًا منذ القدم في معترك الحياة الى جانب الرجل ودفعته إلى تحقيق النمو والتطور فانبعثت منها الحضارات الإنسانية ، وأشرقت بنورها في أرجاء المعمورة وبذلك تكون قد سجلت نتاجًا حيًا ورافدًا لا ينضب في التوازن لديمومة الحياة التي يصبو اليها الانسان على مر العصور .


ووجهت وكيلة لجنة حقوق الانسان بالبرلمان تحية إعزاز وتقدير للمرأة المصرية ،وللرئيس عبد الفتاح السيسى الذى جعل المرأة تعيش أبهى عصورها الذهبية وتفتخر بها ونراها الآن في جميع ميادين العمل الوطنى وجميع المناصب القيادية والسياسية. 
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