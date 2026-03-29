صراع التأهل يشتعل .. مُواجهات حاسمة اليوم في ربع نهائي كأس عاصمة مصر

تتواصل اليوم الأحد منافسات إياب دور ربع نهائي بطولة كأس عاصمة مصر، بإقامة مباراتين قويتين من أجل حسم بطاقتي التأهل إلى الدور نصف النهائي، في ظل تنافس كبير بين الفرق المشاركة وسعي كل فريق لفرض تفوقه في لقاءات العودة.

مباراتا الأحد 29 مارس

تنطلق أولى مواجهات اليوم في تمام الساعة الخامسة مساءً، حيث يلتقي وادي دجلة مع طلائع الجيش في مباراة مرتقبة، يسعى خلالها كل فريق لتحقيق نتيجة إيجابية تضمن له العبور إلى الدور المقبل، خاصة بعد أهمية لقاء الذهاب في تحديد ملامح المنافسة.

وفي تمام الساعة الثامنة مساءً، يصطدم فريق إنبي بنظيره بتروجيت، في مواجهة لا تقل قوة وإثارة، حيث يعتمد الفريقان على خبراتهما وعناصرهما المميزة لحسم بطاقة التأهل، في ظل تقارب المستوى بينهما.

استكمال مباريات الدور غدًا

وتُستكمل مواجهات إياب ربع النهائي غدًا الاثنين 30 مارس، حيث يلتقي الجونة مع المصري في تمام الخامسة مساءً، بينما يواجه زد إف سي فريق المقاولون العرب في الثامنة مساءً، في مواجهتين مرتقبتين لتحديد باقي الفرق المتأهلة.

نظام البطولة في هذا الدور

تُقام مباريات دور الثمانية بنظام الذهاب والإياب، حيث خاضت الفرق مباريات الذهاب على ملاعبها، على أن تحسم مواجهات العودة هوية الفرق الصاعدة إلى نصف النهائي، بناءً على مجموع المباراتين.

صراع التأهل يشتعل

تشهد هذه المرحلة من البطولة إثارة كبيرة، في ظل تقارب المستويات بين الفرق، وهو ما يزيد من صعوبة التوقع بنتائج المباريات، ويمنح الجماهير مواجهات قوية ومليئة بالندية حتى اللحظات الأخيرة