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حوادث

غرام وانتقام.. صاحب محل كشري يحرق مسكن طليقته لرفضها الرجوع إليه بالشرقية

الأربعاء 25/مارس/2020 - 02:33 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية، من ضبط صاحب محل كشري، لقيامه بإشعال النيران بمسكن أسرة طليقته، إنتقاما منها لرفضها الرجوع إليه.

 

فيما تسبب الحريق في إصابة سيدتين وطفلين بحروق متعددة، وتم نقلهم إلي مستشفي بلبيس لتلقي الإسعافات الأولية، وتم إحالته لنيابة بلبيس للتحقيق.

 

كان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، تلقي إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغا باندلاع حريق بشقة ناحية منطقة الدوكار، بندر بلبيس.

 

وعلي الفور تم إخطار رجال الحماية المدنية وانتقل رجال مباحث مركز بلبيس إلي موقع البلاغ.

 

وتبين نشوب حريق بمنزل بالطابق الثالث، وتم السيطرة علي الحريق وإخماده وتبين إصابة سيدتين وطفلين بحروق متعددة بأنحاء الجسد وتم نقلهم إلي مستشفي بلبيس العام لقسم الحروق لتلقي الإسعافات الأولية.

 

وكشفت التحريات عن وجود شبهة جنائية في الحريق، وقيام صاحب محل كشري بإشعال النيران بالمنزل انتقاما من طليقته لرفضها الرجوع إليه.

 

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم  " م س أ " 28 سنة صاحب محل كشري، مقيم بندر بلبيس وجاري عرضه علي النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.

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