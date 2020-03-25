أوكرانيا تعلق حركة الطيران والقطارات مع الدول الأجنبية

أعلنت أوكرانيا، اليوم الأربعاء، في نبأ عاجل، تعليق حركة الطيران والقطارات مع الدول الأجنبية بالكامل اعتبارًا من 27 مارس.





يأتي ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.





وأعلنت السلطات الأوكرانية اليوم الأربعاء، فرض حالة طوارئ فى البلاد بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.





وكانت الإدارة الإقليمية للعاصمة الأوكرانية كييف، أعلنت الأربعاء الماضى فرض حالة طوارئ مؤقتة، بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد كوفيد-19،





ودعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إلى التضامن الدولي في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.





وأكد جيبريسوس، في مؤتمر صحفي، أنه من الضروري أن يستعد العالم لإجراءات أشد لمواجهة كورونا.





وأشار إلى أن هذا هو وقت التضامن العالمي للتصدي لكورونا، موضحا أن تفشي الفيروس تسارع خلال الأسبوعين الماضيين.