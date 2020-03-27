بسبب فيروس كورونا | قرار جديد من الزمالك بشأن عودة التدريبات

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على تأجيل عودة الفريق الأبيض لمواصلة تدريباته.





يأتي هذا في ظل توقف النشاط الرياضي وفرض حظر التجول في البلاد كإجراءات احترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.









وكان الجهاز الفني سبق ومنح اللاعبين راحة إضافية حتى نهاية الأسبوع الجاري، قبل أن يقرر الجهاز الفني التراجع عن العودة للتدريبات يوم السبت المقبل ويقرر تمديد فترة الراحة.









وكان الجهاز الفني منح اللاعبين برنامجا تدريبيا في الفترة الماضية لتنفيذه في المنزل للحفاظ على اللياقة البدنية.



