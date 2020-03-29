الأجزاء المحذوفة من المناهج على موقع وزارة التربية والتعليم .. بعد قليل

الأجزاء التي تقرر حذفها من أسئلة امتحانات وتقييمات طلاب المدارس خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2019 /2020.





الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم عبر فيس بوك من خلال الضغط هنا ويمكن لمن يهمه الأمر الحصول على الأجزاء المحذوفة من المناهج ، من خلال متابعة موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط هنا ، كما يمكن متابعة





وبمجرد الإعلان عن الأجزاء المحذوفة من المناهج سوف ينشر موقع صدى البلد تفاصيلها كاملة.



