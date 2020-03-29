الأجزاء المحذوفة من المناهج على موقع وزارة التربية والتعليم .. بعد قليل

تعلن وزارة التربية والتعليم بعد قليل ، الأجزاء التي تقرر حذفها من أسئلة امتحانات وتقييمات طلاب المدارس خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2019 /2020.
ويمكن لمن يهمه الأمر الحصول على الأجزاء المحذوفة من المناهج ، من خلال متابعة موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط هنا ، كما يمكن متابعة الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم عبر فيس بوك من خلال الضغط هنا .
وبمجرد الإعلان عن الأجزاء المحذوفة من المناهج سوف ينشر موقع صدى البلد تفاصيلها كاملة.
وكان قد قرر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم : أنه نظرا لظروف تعليق الدراسة ومحاربة فيروس كورونا المستجد، أن يلتزم الطلاب في جميع الصفوف الدراسية فقط بمذاكرة المقررات التي تمت دراستها حسب توزيع المناهج حتى يوم ١٥ مارس 2020.