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تعليم

الأجزاء المحذوفة من المناهج على موقع وزارة التربية والتعليم .. بعد قليل

الأحد 29/مارس/2020 - 12:02 م
الاجزاء المحذوفة
الاجزاء المحذوفة من المناهج
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ياســـمين بدوي
تعلن وزارة التربية والتعليم بعد قليل ، الأجزاء التي تقرر حذفها من أسئلة امتحانات وتقييمات طلاب المدارس خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2019 /2020.

ويمكن لمن يهمه الأمر الحصول على الأجزاء المحذوفة من المناهج ، من خلال متابعة موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط هنا ، كما يمكن متابعة الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم عبر فيس بوك من خلال الضغط هنا .

وبمجرد الإعلان عن الأجزاء المحذوفة من المناهج سوف ينشر موقع صدى البلد تفاصيلها كاملة.

وكان قد قرر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم : أنه نظرا لظروف تعليق الدراسة ومحاربة فيروس كورونا المستجد، أن يلتزم الطلاب في جميع الصفوف الدراسية فقط بمذاكرة المقررات التي تمت دراستها حسب توزيع المناهج حتى يوم ١٥ مارس 2020.
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