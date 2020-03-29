جهود الداخلية.. تحرير 124 مخالفة تموينية متنوعة في قنا.. ضبط 2 طن أرز ومكرونة بقليوب قبل ترويجها بالسوق السوداء

- ضبط 141 طن لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي في القليوبية

- الداخلية: ضبط 16 تشكيلا عصابيا و74 متهما شديد الخطورة





قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن مديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا شنت حملات تفتيشية بمراكز ومدن المحافظة خلال الفترة من 23/3/2020 وحتي 29/3/2020 أسفرت عن ضبط 124 مخالفة تموينية متنوعة.





وأشار الداودي، إلي أن ذلك يأتي في إطار جهود محافظة قنا لإحكام الرقابة على الأسواق والمخابز والتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومتابعة مدى التزام التجار بالأسعار المتداولة.





أوضح أحمد السيد، وكيل وزارة التموين، أن الحملات التفتيشية نجحت خلال تلك الفترة في تحرير 45 محضرا لمخالفات عدم اعلان أسعار، 18 محضر مخالفات عدم الاحتفاظ بفواتير،11 محضر مخالفات تداول سلع مجهولة المصدر، 11 مخالفة عدم الاعلان عن قائمة تشغيل، 10 مخالفات خبز غير مطابق للمواصفات، 9 مخالفات عدم الالتزام بالتعليمات، 6 مخالفات سلع منتهية الصلاحية، 4 مخالفات مخابز مغلقة، 3مخالفة عدم اعطاء بون للمواطن، 2 مخالفة نقص وزن، 2 مخالفة لمقهى ومطعم تشغيل اثناء الحظر ، مخالفة واحدة توقف عن الانتاج ، مخالفة واحدة ذبح خارج المجازر الحكومية ، مخالفة واحدة بيع بأعلي من السعر المحدد.





وأشار وكيل وزارة التموين، إلي قيام حملة تموينية اليوم بمدينة فرشوط نجحت في تحرير المحضرين رقم 193و196 ج.أ.د.ط لسنة 2020 ، حيث تم ضبط 1800 كجم سكر و1250 كجم أرز و650 زجاجة خل أبيض مجهولة المصدر، كما تم تحرير 18 محضر مخالفات عدم إعلان أسعار، 5 مخالفات عدم نظافة أدوات العجن، 5 مخالفات عدم الاعلان عن قائمة التشغيل، 2 مخالفة خبز غير مطابق للمواصفات، مخالفة واحدة نقص وزن ، مخالفة واحدة توقف عن الإنتاج ، مخالفة واحدة مخبز مغلق.





كما ألقت مباحث التموين بالقليوبية القبض علي مالك شركة سلع غذائية بمدينة قليوب لحجبه أكثر من 2 طن سلع غذائية لترويجها بالسوق السوداء وتولت النيابة التحقيق.





وتلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا من العقيد أحمد عبد العليم رئيس مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية بضبط مالك شركة لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة قليوب.





وتبين حجبه سلع عن التداول كمية قدرها 2,095 طن "أرز أبيض – مكرونة – مسلى" وكذا 3940 عبوة "زيت طعام" بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق لاحتكارها وترويجها بالسوق السوداء تم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.





فيما تمكنت إدارة مراقبة الأغذية بمحافظة القليوبية من ضبط 141 طن لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي وأغلقت المجزر الموجود بداخله هذه الكميات وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.





وأسفرت الحملات التي شنتها الإدارة عن ضبط 7430 كيلو زيت طعام مجهول المصدر و25 طن هياكل دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي و116 طن مفروم هياكل دواجن.





كما تم ضبط 96 علبة بسكويت منتهي الصلاحية و60 طن مخللات متنوعة و3 طن ونصف ملح طعام وحلاوة طحينية متغيرة في الخواص الطبيعية وخل طعام متغير في خواصه الطبيعية تحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.





وفى سياق متصل واصلت أجهزة وزارة الداخلية تنفيذ الخطة الشاملة التى وضعتها الدولة لمجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا، وشنت حملات امنية على مختلفة القطاعات لفرض السيطرة وضبط الخارجين عن القانون والأشكال التى تهدد الأمن العام.





ونجح قطاع الأمن العام فى استهداف بؤر إجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتى الشرقية والإسماعيلية، فى ضبط 74 متهما وضبط ممعهم أسلحة نارية ومواد مخدرة، وفى مجال ضبط الاسلحة النارية تم ضبط 392 قطعة سلاح منها 66 بندقية و42 بندقية الية و23 مسدسا و260 فرد محلى الصنع، و1 سلاح جرينوف وطلقات نارية مختلفة الاعيرة بلغت 972 طلقة متنوعة و1194 قطعة سلاح ابيض وورشة لتصنيع الأسلحة النارية.





وفى مجال تنفيذ الأحكام نجحت الأجهزة الأمنية فى تنفيذ 362 ألفا و493 حكما، من بينها 1294 حكم جنايات و133 ألفا و19 حكم حبس، و177 ألفا و459 حكم غرامات، و50 ألفا و724 حكم مخالفة.





وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية نجحت اجهزة وزارة الداخلية فى ضبط 16 تشكيل عصابي ضم 52 متهما وارتكبوا 71 حادث سرقة، وتم كشف غموض 39 جريمة ما بين قتل وسرقة بالاكراه وحريق عمد وانتحال صفة ، ضمت 58 متهما ، واعادة 13 سيارة مسروقة.



