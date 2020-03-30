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أخبار العالم

ارتفاع ضحايا كورونا في إندونيسيا.. والرئيس الإندونيسي يستعد لفرض إجراءات صارمة لمواجهة الوباء

الإثنين 30/مارس/2020 - 02:16 م
ارتفاع عدد ضحايا
ارتفاع عدد ضحايا كورونا في اندونيسيا
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دعاء أبوهشيمة
أعلنت إندونيسيا، اليوم الاثنين، تأكيد إصابة 129 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي إلى 1414 حالة في البلاد.

ووفقا لـ "channelnewsasia"، قال احمد يوريانتو، المسؤول بوزارة الصحة إنه تم تسجيل أيضا ثماني وفيات ليصل اجمالي الوفيات إلى 122؛ مضيفا أن 75 مريضا تعافوا.

وقال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، في وقت سابق اليوم الإثنين، إنه يخطط لفرض قيود أكثر صرامة على التنقل بين المناطق وأيضًا لتطبيق سياسة واسعة النطاق للتشتيت الاجتماعي للمساعدة في كبح انتشار الفيروس التاجي.

وقال الرئيس في افتتاح اجتماع لمجلس الوزراء "تنفيذا لسياسة التباعد الاجتماعي على نطاق واسع، أطلب أن يتم إعداد لائحة لتوجيه واضح للحكومات على مستوى المقاطعات".

وقال المتحدث الرئاسي فاجرويل راتشمان عبر تويتر إن ويدودو يشرع في "مرحلة جديدة من الحرب ضد كوفيد-19، وهي عبارة عن إبعاد اجتماعي واسع النطاق مع الحجر الصحي".
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