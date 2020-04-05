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سيارات

علامات تدل على ضرورة تغيير زيت المحرك فورا

الأحد 05/أبريل/2020 - 02:02 م
زيت المحرك
زيت المحرك
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اشرف عطية
زيت المحرك هو المسؤول عن تزييت أجزاء المحرك الداخلية وتغليفها ليضمن سلامتها أثناء التشغيل والاحتكاك، ومسئول أيضا عن نظافة المحرك من الشوائب والرايش الناتج عن عملية الاحتكاك، لذلك يجب متابعته، والاهتمام بتغييره في الوقت المناسب وهو كل 5000 كيلو متر أو 6 شهور أيهما أقرب.

في هذا السياق نطرح عليك بعض الاشياء التي يجب أخذها في الاعتبار عند قيامك بالفحص الدوري لزيت المحرك لتضمن سلامته خصوصا في الجو الحار لأن الزيت يفقد خصائصه في الحرارة العالية.

1- تأكد من أن المنسوب عند العلامة المخصصة له لا ينخفض تحت حرف E ولا يرتفع عن حرف F. 

2- اسمع جيدا صوت المحرك وتمعن فيه وعند ملاحظة ارتفاعه وخشونته فأعلم أنه قد حان ميعاد تغييره. 

3- لون الزيت يجب أن يكون عسليا أو بنيا، وإن لاحظت أنه تغير إلى الأسود، فهذا يدل على أنه محروق ويجب تغييره. 

4- ملمس الزيت يجب أن يكون لزجا بشدة، فهي تعتبر أهم خاصية فيه المسه وافركه بين أصابعك إن لاحظت تلاشي اللزوجة فأعلم أنه حان ميعاد تغييره. 

5- راقب الشكمان و ان لاحظت خروج دخان مع العادم فهذا دليل علي ان الزيت محروق. 


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