بعد تصدرها القائمة.. ماذا تفعل محافظة المنوفية لمنع تفشي كورونا؟

تبذل محافظة المنوفية، جهودا مكثفة ليل نهار، لمواجهة فيروس كورونا "كوفيد 19" المستجد في كافة أنحاء المحافظة .

واحتلت المنوفية المركز الأول بين المحافظات في مواجهة كورونا رغم ظهور حالات إيجابية بها وعزل جزئي لـ قريتين بالمحافظة لمنع تفشي الفيروس.

وأشار تقرير وزارة التنمية المحلية الى أن محافظة المنوفية تصدرت محافظات الجمهورية في تنفيذ القرارات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء ووزاة التنمية المحلية بشأن اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجدcovid-19 طبقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والحد من إنتشار العدوى.





وأكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية أن المنوفية تصدرت المحافظات فى تكثيف عمليات التطهير والتعقيم للمبانى والمنشآت الحكومية والخدمية والمدارس ودور العبادة والشوارع العامة وأماكن التجمعات.





فيما تشن المحافظة العديد من الحملات لـ غلق الأسواق العشوائية حيث تم فض الأسواق الكبيرة في مراكز المحافظة لمنع التجمعات حيث انتشرت الحملات برئاسة رؤساء المدن والمراكز والوحدات المحلية لفض الأسواق خوفا من الزحام وانتشار الفيروس.

وخلال شهر مارس، كثفت الحملات التموينية من نشاطها حيث تم تحرير 7327 محضر تموينى منذ بداية شهر مارس حتى الأن ، لتشديد الإحكام والرقابة على المخابز والأسواق والمحال التجارية ومستودعات البترول حفاظًا على حقوق المواطنين ومنع استغلالهم وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما شملت نشاط المحافظة تطهير وتعقيم كافة المنشآت الحكومية وأماكن التجمعات للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا والشوارع الرئيسية والجانبية.





كما طالت أعمال التطهير دور مؤسسات الأيتام والرعاية وتعقيمها ومراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.





كما خصصت محافظة المنوفية، 22 مدرسة بنطاق المحافظة مجاورة لمكاتب البريد بالتنسيق بين التربية والتعليم وهيئة البريد كمنافذ إضافية لصرف المعاشات للحد من التجمعات تفاديا لانتشار فيروس كورونا .





كما اكد الدكتور نصيف حفناوي وكيل وزارة الصحة بالمنوفية بأن إجمالي عدد القادمين من الخارج بلغ 6384 وافد منذ 30/1/2020 وحتى الآن وقد تم الإنتهاء من المتابعة اليومية لعدد 3468 لمدة 28 يوم ، مشيرًا بأنه جارى متابعة 2916 حالة بنطاق المحافظة.





وشدد محافظ المنوفية على ضرورة المتابعة اليومية للحالات القادمة من الخارج وإتخاذ كافة الإجراءات الصحية حيالهم ، مشددًا على ضرورة الالتزام بتعليمات وإرشادات وزارة الصحة فى هذا الشأن لمواجهة إنتشار الفيروس حفاظا على حياة المواطنين .





كما أصدر محافظ المنوفية قرارا بتشكيل لجان بكل مركز ومدينة لتدعيم الفرق الطبية التابعة لمديرية الصحة لمتابعة القادمين من الخارج برئاسة مدير الإدارة الصحية وعضوية نائب رئيس المدينة وممثل من الطب الوقائي و2 من الأطباء المتخصصين وممثل من التضامن الاجتماعي وعدد من المتطوعين من العاملين بمديريات الخدمات .





وكذلك شهدت قرى مليج وشرانيس عزل منزلي لعدد من الأسر بعد ظهور حالات ايجابيه، حيث تفقد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عدد من منازل أسر العزل المنزلى بقرى مليج وشرانيس للتأكد من تنفيذ إجراءات العزل والإلتزام بكافة الإجراءات الإحترازية والوقائية اللازمة حفاظًا على سلامتهم، مؤكدًا على متابعة تلك الأسر بصفة دورية للوقوف على مدى صحتهم وتلبية احتياجاتهم.





حيث قام المحافظ بتوزيع سلع غذائية ومطهرات وكمامات طبية على أسر العزل المنزلى ، مؤكدًا على أنه قد وضع خطة بالتنسيق مع مؤسسة مصر الخير والمجتمع المدنى لتوفير كافة الاحتياجات والمتطلبات الأساسية للأسر الأكثر تضررًا ، موضحاُ على أنه سيتم توزيع 500 كرتونة مواد غذائية ومطهرات وكمامات طبية على باقى الأسر بالمحافظة للوقوف بجانبهم فى تلك الظروف الراهنة ، هذا وقد شدد على وكيل وزارة الصحة بالتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية والوحدة المحلية بقويسنا بسرعة أخذ عينات لأحدى الأسر المجاورة لأحد الحالات الإيجابية وإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة حيالهم.





وكذلك قرر محافظ المنوفية، تأجيل سداد الأقساط المستحقة علي جميع عملاء مبادرة " مشروعك " لمدة ستة أشهر ، بحيث يتم ترحيلها بداية من صدور التعليمات علي أن تلتزم البنوك بعدم فرض أي عوائد وعمولات تأخير على التأجيل ، وبذلك يحق لكافة العملاء المستفيدين من مبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية " مشروعك " تأجيل السداد المستحق عليهم لمدة ستة أشهر.





وأعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عن توفير منافذ متنقلة من منتجات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة ، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير الإحتياجات والمتطلبات الأساسية بأسعار مناسبة والقضاء على جشع التجار ومنع إستغلال المواطنين فى ظل تداعيات إنتشار فيروس كورونا المستجد.





كما صرح محافظ المنوفية بأن المنافذ تشمل مراكز المحافظة وبيع المنظفات والمطهرات والكحول وكذا لحوم مبردة ومواد غذائية وسلع أساسية .

وأكد المحافظ أن الدولة تقف بجانب أبنائها بتوفير إحتياجاتهم من السلع الغذائية وبأسعار مناسبة من خلال منافذ البيع الثابتة أو المتحركة ، بهدف دعم المواطن ومحاربة الغلاء وخاصة فى ظل هذه الظروف الطارئة.





كما أطلق محافظ المنوفية مبادرة " رد الجميل " بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية والغرفة التجارية وعدد من أصحاب الهايبرات.





وتهدف المبادرة الي توفير عدد من السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة تخفيفا علي كاهل المواطنين في ظل الظروف الراهنة وذلك في 20 هايبر علي مستوي المحافظة بواقع 2 هايبر بكل مركز ومدينة وتقتصر علي السلع الأساسية كالسكر والزيت والمكرونة والمسلي والأرز بأسعار مخفضة بحيث يباع السكر ب 7.75 ج بدلا من 9.5 ج والزيت 900م ب 14.5 ج بدلا من 17 ج ومكرونة أدم 350جم ب 2.5ج بدلا من 3.5 ج ومسلي روابي ب 36 ج بدلا من 40 ج وأرز ب 7.75 ج بدلا من 9 ج علي أن تستمر المبادرة لمدة 15 يوم

