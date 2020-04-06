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رياضة

شاهد | تطوير المركز الأوليمبي بالمعادي خلال فترة توقف النشاط الرياضي

الإثنين 06/أبريل/2020 - 10:09 م
جانب من تطوير المركز
جانب من تطوير المركز الأولمبي
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حسن العمدة

استغل مسئولو وزارة الشباب والرياضة ، توقف النشاط الرياضي لإجراء المتابعة المستمرة وصيانة الملاعب والصالات الرياضية للمركز الأولمبي لتدريب المنتخبات القومية بالمعادي تنفيذا لتوجيهات دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وتحرص وزارة الشباب والرياضة ، علي تطوير كفاءة وأداء وجودة المركز الاولمبي حتى يكون الصرح الرياضى جاهز للعمل بأفضل حال بعد فترة التوقف بسبب الظروف الحالية التى يمر بها العالم.

وكان عاطف حمودة مدير المركز الاولمبي بالمعادي لتدريب المنتخبات الوطنية شدد علي عدم وجود أي لاعب علي الإطلاق يخوض تدريبات في المركز خلال هذه الفترة وفقًا لتعليمات دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بعد انتشار فيروس كورونا وتعليق النشاط الرياضي في كافة الألعاب .

وأعلنت اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 تأجيل فعاليات هذه النسخة من الدورات الأولمبية رسميا لمدة عام، لتقام فى 2021 بسبب تفشى فيروس "كورونا" المستجد.

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