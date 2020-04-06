"مستثمري مرسى علم وجنوب سيناء" : قرارات الرئيس طوق نجاة القطاع السياحي

وصف الدكتور عاطف عبداللطيف عضو جمعيتي مستثمري مرسى علم و جنوب سيناء، قرارات الرئيس السيسي اليوم لمساندة القطاع السياحى بالناجزة والنافذة والقوية فى توقيتها .









أكد عبداللطيف لـ"صدى البلد" أن قرار الرئيس بدعم السياحيين طوق النجاة للقطاع بالكامل الذى يعمل به قرابة 16 مليون عمالة مباشرة و غير مباشرة فى قطاع هام يصنف بأنه ثروة اقتصادية ضخمة تقدر قيمتها بـ المليارات حيث تضم فنادق ومنشآت سياحية .









أشاد عضو جمعيتي مستثمري مرسى علم و جنوب سيناء بتوجيه الرئيس السيسي لـ البنك المركزى بمساندة المنشآت الفندقية و السياحية خلال فترة الازمات والتوقف التى نمر بها حفاظا على العمالة و المنشأة السياحية .









وحول الموقف المالى لـ الفنادق السياحية أفاد بأن تعاملاتنا المالية متوقفة مع شركائنا فى الخارج حاليا لارتباك المشهد خاصة أنه تم إيقاف الرحلات و إجلاء السائحين بشكل عاجل و سريع، مطالبا في التوقيت الراهن بتكاتف الجميع يدا واحدة لانقاذ قطاع كبير من ابناء الشعب المصرى .









وأشار إلى أن الدولة تساند المصريين فى كافة الاتجاهات الصناعية و السياحية مؤكدا ان الشركات الكبيرة بالخارج تؤكد لنا أن مصر تدير ازماتها باحترافية على عكس دول كبرى تفقد السيطرة على فيروس كورونا .









يذكر أن الرئيس السيسى استعرض تداعيات أزمة فيروس كورونا من الناحية الاقتصادية وأصدر تكليفا للحكومة بالتالى :





استمرار العمل بالمشروعات المختلفة ذات الصلة بالنشاط السياحي





إسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر





إرجاء سداد كافة المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 3 أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير





توجيه البنك المركزي بدراسة تقديم تمويل من البنوك للمنشآت السياحية والفندقية





رفع كفاءة البنية التحتية للمنشآت السياحية





توفير قرض مساند لقطاع الطيران بفترة سماح تمتد لعامين





دراسة قيام وزارة المالية بتحمل بعض الأعباء المالية عن قطاع الطيران المدني لمساندته في التعامل مع تداعيات الظروف الراهنة





سداد 30% من مستحقات المصدرين لدى صندوق دعم الصادرات بما لا يقل عن 5 ملايين جنيه لكل مصدر





تخصيص منحة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات أزمة كورونا مقدارها 500 جنيه شهريًا لمدة 3 أشهر





قيام صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة بالبدء فورًا في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان صرف مرتبات العمالة المنتظمة المتضررة





الإسراع في بناء 250 ألف وحدة إسكان اجتماعي





الانتهاء من بناء 100 ألف وحدة إسكان بديل لسكان المناطق غير الآمنة





حزمة إجراءات لمساندة الشركات والمنشآت بالقطاعات المتضررة





تقسيط ضريبة الإقرارات الضريبية على تلك الشركات والمنشآت على 3 أقساط تنتهي في 30 يونيو من العام الجاري





تأجيل سداد وتقسيط الضريبة العقارية على تلك الشركات والمنشآت لمدة 3 أشهر





عدم احتساب أي غرامات أو فوائد تأخير على المبالغ المؤجلة أو المقسطة خلال تلك الفترة





تقسيط الرسوم المستحقة نظير تقديم الخدمات الإدارية للشركات والمنشآت بالقطاعات المتضررة لمدة 3 أشهر بدون فوائد





تأجيل سداد اشتراكات التنمية الاجتماعية على تلك الشركات والمنشآت لمدة 3 أشهر بدون احتساب أي مبالغ إضافية أو غرامات تأخير



