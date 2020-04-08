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أخبار البلد

عبر الواتس أب والخط الساخن .. البيئة تتلقى أي شكاوى للملوثات

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 06:07 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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حنان توفيق
أعلنت وزارة البيئة من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة تلقي أي شكاوى على مدار الساعة خاصة بالمواطنين متعلقة بأى مصدر من مصادر تلوث الهواء وذلك عن طريق الخط الساخن للشكاوى 19808 أو التواصل عبر الواتس أب على رقم 01222693333.

الجدير بالذكر أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء يتم من خلالها استقبال الشكاوى وتسجيلها وإرسالها عبر البوابة الإلكترونية على الانترنت من خلال الموقع الالكتروني www.shakwa.eg وتطبيق الهاتف المحمول "في خدمتك" أو عبر الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528 وأرقام الواتس آب المخصصة لتراكمات القمامة 01555525444 – 01555516528.
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