أمريكا تسجل 934 وفاة و5543 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا

قالت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية إن أكثر من 13.800 شخص توفوا إثر الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية.









وبحسب "سي إن إن"، فإن هناك أكثر من 404.352 شخصا أصيبوا بفيروس كورونا في الولايات المتحدى الامريكية.









وأضافت القناة أن 13.829 شخصا على الأقل توفوا في الولايات المتحدة بسبب فيروس كورونا.









وتضم الأرقام الإجمالية حالات من جميع الولايات الـ50 في البلاد، ومقاطعة كولومبيا وغيرها من الأراضي الأمريكية. بالإضافة إلى جميع الحالات التي أعيدت إلى الولايات المتحدة. وذلك فيما عدا وايومنج، حيث إنها الولاية أو الإقليم الوحيد الذي لم يبلغ عن وفيات بسبب الفيروس.









وحتى الآن، أبلغت جامعة جونز هوبكنز عن 5543 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و934 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.