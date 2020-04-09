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محافظات

حملات إزالة لمواجهة البناء المخالف والإشغالات في الإسكندرية

الخميس 09/أبريل/2020 - 08:40 م
صدى البلد
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أ ش أ
نفذت وحدة التدخل السريع بمحافظة الإسكندرية بالتنسيق مع الجهات المعنية، اليوم الخميس، حملة إزالة مكبرة بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى اتجاه القادم للإسكندرية، حيث تم هدم سور على مسطح حوالي ١٥٠٠م والتحفظ على طن حديد تسليح، وذلك في اطار توجيهات محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتفعيل صلاحيات وحدة التدخل السريع بالمحافظة لمواجهة البناء المخالف والإشغالات والرصد علي مدار الساعة لأي أعمال مخالفة.


على الصعيد ذاته؛ توجهت وحدة التدخل السريع إلى العقار الكائن آخر شارع عمرو بن العاص متفرع من جمال عبد الناصر بحى المنتزه ثان، وتبين أن العقار مكون من دور أرضى ودورين علويين وهيكل خرسانى بالدور الثالث علوى وتم التحفظ على باب حديد وونش كامل و٣ براويطة وحلة ونش وكميات من الخشب والحديد، وتم التنسيق مع حى المنتزة ثان برئاسة الدكتور ياسر الجندى، حيث تم تسليم مقاول الإزالة الدورين الثانى علوى والثالث علوى لتنفيذ الإزلة بهما.


يذكر أن محافظ الإسكندرية أكد تكثيف حملات الإزالة الفورية للمباني لتحقيق الانضباط السريع تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية. 


كما أكد الشريف عدم التهاون في أي مخالفة وسيتم إزالتها فورا، مشددا على أنه سيتم التصدي بكل حزم لأي محاولة قد يقوم بها المخالفون مستغلين انشغال الأجهزة التنفيذية في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
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