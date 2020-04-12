تحديث جديد من واتسآب يجلب ميزات عظيمة لأندرويد.. فيما تستخدم

WhatsApp ، قريبًا، ميزتين جديدتين، وهم "الرسائل ذاتية التدمير" و"القدرة على تسجيل الدخول من عدة أجهزة بنفس الحساب، وفقا لتقرير جديد صادر من موقع "WABetaInfo " المتخصص في رصد ميزات واتسآب الجديدة. قد يتلقى تطبيق واتسآب





وبحسب ما ذكرته صحيفة "express" البريطانية، فإن الشركة المالكة لتطبيق التراسل "فيسبوك"، أصدرت تغييرات جديدة في الإصدار التجريبيي من اتطبيق واتساب على هوتف أندرويد، تحمل الأصدار رقم 2.20.110، والى تحتوي الكثي من المعلومات عن الميزتين القادمتين.





وتعد أولهما والمعروفة باسم "رسائل التدمير الذاتي"، وهي ميزة حظيت بشعبية كبيرة على تطبيق التراسل المنافس تيليجرام Telegram، وكان من المتوقع وجود هذه الميزة في الدردشات الجماعية فقط، لكنها ظهرت ضمن الإصدارات التجريبية في المحادثات الفردية أيضا.





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وتعتبر ميزة الرسائل الذاتية التدمير "self-destructing"، مفيدة للأشخاص الذين لديهم مشاكل في التخزين على هواتفهم، حيث يستغل تطبيق التراسل مساحة كبيرة لتخزين الرسائل، وستسمح هذه الخاصية لمدارء المجموعات بحذف الرسائل بعد مرور بعض الوقت.





ويمكن للمستخدمين اختيار فترة انتهاء صلاحية الرسائل بين ساعة واحدة أو يوم واحد أو أسبوع واحد أو شهر واحد أو سنة واحدة، وبمجرد تعيين المؤقت، ستظهر أيقونة الساعة بجوار وقت إرسال الرسالة.





وأما الميزة الثانية، والتى تتيح لمستخدمي واتسآب لقدرة على تشغيل حساب واتسآب على أكثر من جهاز بنفس الرقم، وهو الأمر الذى كان مستحيلا قبل ذلك.





ولسنوات عديدة منذ إصدار واتسآب كان لا يدعم التطبيق أجهزة متعددة للحساب نفسه، حيث كانت معادلة التطبيق ثابتة وهى رقم هاتف واحد يساوي هاتفا واحدا أو جهاز تابلت واحد، حيث ستتيح الميزة الجديدة تشغيل رقم واحد على هاتفين أو أكثر بالإضافة إلى جهاز كمبيوتر في الوقت نفسه.