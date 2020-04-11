حيلة ذكية لتسجيل مكالمات واتس آب على هواتف أندرويد

يستخدم تطبيق واتسآب Whatsapp، أكثر من 2 مليار شخص حول العالم بشكل أساسى في حياتهم اليومية، حيث يبقيهم على تواصل واتصال دائم مع الأصدقاء والعائلة، بفضل ميزاته الرائعة التى تناسب احتياجات بعض المستخدمين.





ولكن يفتقر تطبيق التراسل الشهير إلى العديد من المميزات الشائعة، والتى يرغب مستخدميه في توفرها في الخدمة بالرغم من القيود المفروضة من شركة فيسبوك المالكة للمنصة.





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ومن بين أبرز تلك الميزات إمكانية تسجيل مكالمات واتس آب ، حيث لا يتوفر بالتطبيق خاصية تسمح بتسجيل المكالمات التي تجريها من خلاله، سواء كانت مكالمات صوتية أو مكالمات فيديو.





وبحسب ما ذكره موقع "androidpit" التقني، قد يكون من المفيد في بعض الأحيان تسجيل مكالمات فيديو واتساب WhatsApp على هواتف أندرويد Android، خاصةً مكالمات العمل.





WhatsApp على هواتف أندرويد تسجيل مكالمات واتسآب





ولحسن الحظ توجد مجموعة من التطبيقات الخارجية التي تقدم تلك الميزة لتسجيل أي مكالمة صوتية أو مكالمة فيديو على تطبيق المراسلة الفورية واتسآب، وذلك من خلال ثبيت تطبيق MNML Screen Recorder، و الذي يستخدم لتصوير وتسجيل شاشة أي تطبيق على هاتفك المحمول.





لتسجيل مكالمة فيديو واتساب WhatsApp على هواتف أندرويد Android، اتبع الخطوات التالية:





1. قم بتحميل وتثبيت التطبيق المجاني " MNML Screen Recorder " على هاتفك، عبر متجر "جوجل بلاي Google Play".





2. افتح التطبيق، وانقر على الثلاث نقاط في أعلى اليمين واضغط على الإعدادات Settings.





3. انقر فوق جزء التسجيل المسمى التسجيل وتفعيل تسجيل الصوت Recording and activate Record Audio.





4. ارجع إلى التطبيق وانقر على زر التسجيل أسفل يمين الشاشة، وسيبدأ عداد ثلاث ثوانٍ قبل أن يبدأ في تسجيل الشاشة (والصوت)، وستظهر رسالة تحذير تشير إلى أن التطبيق سيسجل كل ما سيتم عرضه على الشاشة. أكد وسيبدأ التسجيل.





5. افتح تطبيق واتسآب WhatsApp ،وقم بالاتصال بجهة اتصالك التي تريدها.





6. بعد الانتهاء من المكالمة أو اذا كنت ترغب في إيقاف التسجيل، كل ما عليك فعله الذهاب إلى شريط الإشعارات وسترى إشعار تشغيل وإيقاف التطبيق.