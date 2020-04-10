واتساب يجلب 4 ميزات جديدة لهواتف أندرويد.. تعرف عليها

في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، وبقاء جميع المستخدمين في منازلهم، يعمل واتساب "WhatsApp"، على إضافة ميزات جديدة لإبقاء مستخدميه على اتصال، لذلك طرح تطبيق التراسل الفوري الأشهر ميزة ستجعل الاتصال الجماعي للمكالمات الصوتية والمرئية أسهل.





وبحسب ما ذكره موقع "businessinsider"، أضافت خدمة التراسل المملوكة لفيسبوك 4 مميزات جديدة في النسخة التجريبية من تطبيق واتساب لنظام التشغيل أندرويد.





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1. البحث المتقدم:





في الوقت الحالي، يتيح واتساب للمستخدم بالبحث داخل رسائل الدردشة، سيسمح واتساب بتبسيط عملية البحث بصورة أكثر دقة وحتى حول الكلمات المتشابهة، وكذلك البحث بين الصور ومقاطع الفيديو.





2. كلمة المرور:





يعمل WhatsApp أيضًا على ميزة أخرى موجهة نحو الخصوصية، والتى ستسمح للمستخدمين بوضع كلمة مرور لحماية النسخ الاحتياطية للدردشات في التطبيق بصورة سرية وشخصية لا يمكن أن يعرفها أحد، حتى إذا فقدت الوصول إلى هاتفك أو حسابك.





3. مكالمات فيديو جماعية:





أضاف واتساب ميزة جديدة ستسمح للمستخدمين من إجراء مكالمات فيديو ومكالمات صوتية جماعية بضغطة زر واحدة، وذلك مع مجموعة من الأشخاص بحد أقصى 4 أعضاء أو أقل.





4. إخفاء الرسائل ومدقق الأخبار الوهمية:





ميزة إخفاء الرسائل ستسمح لك بإرسال الرسائل التي سيتم حذفها تلقائيا بعد وقت محدد، إلى جانب ميزة البحث على الويب والتى تهدف إلى الكشف عن الأخبار المزيفة. عندما يتلقى المستخدم رسالة تحتوي على العلامة "المعاد توجيهها".