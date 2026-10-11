عصام عبد الفتاح: محمد الصباحي الأقرب لخلافة عاشور في لجنة الحكام

أكد عصام عبد الفتاح أن هناك شائعات تستهدف لجنة الحكام، مشددًا على عدم صحة الأنباء المتداولة بشأن استقالات أخرى داخل اللجنة، عبر برنامج «مودرن سبورتس».

لجنة الحكام

وأوضح عبد الفتاح أن ما تردد بشأن استقالة الكابتن البنا غير صحيح، بعدما نفى الأخير هذه الأنباء، معتبرًا أن هناك محاولات لإثارة التوتر داخل لجنة الحكام والتأثير على عملها، مشيرًا إلى أن اللجنة ستتجه لتقليل ظهورها الإعلامي خلال الفترة المقبلة، والتركيز بشكل أكبر على العمل وتحليل الحالات التحكيمية بمصداقية.

وعن المرشح لخلافة الكابتن عاشور داخل اللجنة، أشار عصام عبد الفتاح إلى أن الكابتن محمد الصباحي يأتي في مقدمة الأسماء المطروحة، نظرًا لما يمتلكه من خبرات كبيرة، مؤكدًا أن الجميع سيقدم له الدعم في هذا الملف، ومتمنيًا له التوفيق خلال الفترة المقبلة.