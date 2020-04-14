نقابة الإعلاميين تحذر من استخدام فيروس كورونا وسيلة للسخرية في برامج مقالب رمضان

حذر طارق سعدة نقيب الإعلاميين، من استخدام ملف فيروس كورونا في السخرية داخل برامج المقالب في شهر رمضان المعظم.
وأضاف طارق سعدة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن التطهير والتنوير بمحددات المهنية لمهنة الإعلام مهمة النقابة.
وتابع طارق سعدة: "نحن مقبلون على شهر رمضان الذي تكثر فيه برامج المقالب، وأكدنا أن تناول فيروس كورونا في برامج المقالب أمر غير مطروح فخلال شهر رمضان".
وأكمل طارق سعدة: "لدينا كيانات وهمية مزورة لبطاقات عضوية نقابة الإعلاميين ونعمل على تنقيتها".