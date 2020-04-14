نقابة الإعلاميين تحذر من استخدام فيروس كورونا وسيلة للسخرية في برامج مقالب رمضان

وأضاف طارق سعدة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن التطهير والتنوير بمحددات المهنية لمهنة الإعلام مهمة النقابة.



