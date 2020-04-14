فيروس الإخوان غير مستجد.. وزير التموين: حرب مصر ضد الإرهابيين أكبر من الحرب على كورونا

شن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، هجوما حادا على الإرهابيين، مؤكدا أن الحرب بين مصر والارهابيين ستكون أكبر من حرب مصر مع فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف المصيلحي، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، والمذاع عبر شاشة "صدى البلد"، مساء اليوم الثلاثاء، أن الارهاب لا يمت للإنسانية بشيء، وعلينا أن نبلغ عن الإرهابيين في أي مكان.





وتابع أن: "هذه الفئة لا يمكن أن تعيش بين المصريين، والإرهاب مرض فكري في الأساس، وفيروس الإخوان غير مستجد ومستمر معانا وربنا يحمينا"، متسائلا: "هل في شخص مسالم يبقي معاه هذه الأسلحة".

وعرض الإعلامي أحمد موسى، مقطع فيديو يوثق لحظة قيام عنصر إرهابي بإطلاق النار على قوات مكافحة الإرهاب التابعة لوزارة الداخلية، من فوق سطح إحدى العمارات في منطقة الأميرية بالقاهرة.