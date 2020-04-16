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أخبار العالم

من أجل وقايتهم من كورونا.. حاكم نيروبي يوزع الكونياك على الفقراء.. صور

الخميس 16/أبريل/2020 - 05:03 م
حاكم نيروبي يوزع
حاكم نيروبي يوزع الكونياك على الفقراء
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القسم الخارجي
وزع حاكم العاصمة الكينية نيروبي، زجاجات الكونياك على الفقراء، اعتقادا منه أنه يقيهم من فيروس كورونا المستجد، برغم انتقادات الحكومة.

وقال مايك سونكو، حاكم نيروبي، في مقطع فيديو وهو يرتدي ماسك زجاجي "من واقع الأبحاث التي أجرتها منظمة الصحة العالمية ومؤسسات مختلفة معنية بالصحة... يلعب الكحول دورا رئيسيا جدا في قتل فيروس كورونا أو أي نوع من الفيروسات".

ووفقا لوكالة "رويترز" فإن شركة "إل.في.إم.إتش"، التي تنتج كونياك "هينيسي"، قالت إن سونكو مخطئ، وإن أي مشروب من المشروبات الكحولية لا يحمي من الفيروس.

وسجلت كينيا، 225 إصابة بفيروس كورونا حتى الآن وقيدت حركة الناس لإبطاء انتشار الفيروس.
من أجل وقايتهم من كورونا.. حاكم نيروبي يوزع الكونياك على الفقراء.. صور
من أجل وقايتهم من كورونا.. حاكم نيروبي يوزع الكونياك على الفقراء.. صور
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