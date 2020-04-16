محافظ سوهاج يسلم 30 منزلا بعد إعادة تأهيلها بأخميم

قام اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بإفتتاح وتسليم 30 منزلا للأهالي بقرية الأحايوة بمركز أخميم، وذلك بعد إعادة تأهيلها وتطويرها، بالتعاون مع جمعية الأورمان، وصندوق تحيا مصر، والتضامن الاجتماعي بسوهاج ، وذلك فى اطار خطة المحافظة للتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى لتحقيق التنمية الشاملة وتلبية احتياجات المواطنين بالتوازي مع توجهات القيادة السياسية التى تهدف الى بناء المجتمع من خلال تحقيق العدالة الاجتماعية للفئات الاكثر احتياجا وتوفير حياة كريمة للمواطنين .





جاء ذلك خلال الاحتفالية التي شهدها المحافظ اليوم بقرية الأحايوة بحضور محمد عبد السلام وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسوهاج ، وحسين حبارير رئيس مركز ومدينة أخميم، ويسري رمضان مدير مشروعات الارومان بسوهاج ، ومحمود رشدي منسق صندوق تحيا مصر بالمحافظة، ولفيف من القيادات التنفيذية ومواطني وأهالي القرية .





وأعرب المحافظ عن تقديره لجمعية الأورمان وصندوق تحيا مصر والقائمين عليهم لمشاركتهم الفعالة مع اجهزة المحافظة في تقديم افضل مستوي من الخدمات خاصة للأسر الأكثر احتياجا ، داعيا منظمات المجتمع المدني للمشاركة الايجابية في الأنشطة والخدمات التي تقدمها المحافظة للمواطنين .





وقد عبر الاهالى عن سعادتهم باعادة تاهيل منازلهم، موجهين الشكر لمحافظ سوهاج وكل من ساهم فى هذا العمل الخيرى الذى يعكس اهتمام الدولة بتوفير سبل المعيشة الكريمة للمواطنين .



