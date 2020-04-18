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العامة للخدمات البيطرية توضح كيفية حماية الحيوانات بالمنزل من انتقال عدوى كورونا إليها

السبت 18/أبريل/2020 - 11:53 ص
لدكتور عبد الحكيم
لدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية
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هاجر إبراهيم
قال الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية: إنه حتى الآن لا يوجد علاج يحصن من فيروس كورونا سواء للإنسان أو الحيوان، ولكن تلك التحصينات التى يتم عملها للحيوانات الأليفة تكون بمواعيد وبرامج.

وأضاف "محمود" خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، أنه بمجرد بدأ فيروس كورونا فى الصين تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية مع كافة الحيوانات التى تستورد من الخارج، حيث أنه تم إضافة فحصها لكورونا بجانب القائمة الخاصة بالأمراض التى يتم فحص الحيوانات بها.

وأوضح أن العلاج البيطرى أتى بنتيجة للحالات التى ظهرت فى نيويورك وبلجيكا إعطاء الأطباء الأدوية الداعمة للفيروس من أجل تجنب العدوى الثانوية.

وأشار إلى أنه بمجرد ما يتم إصابة الإنسان بكورونا يجب تبليغ السلطات من أجل معرفة ما يتم فعله، لافتا إلى أنه على كل مصاب بكورونا الابتعاد عن الآخرين بما فيهم الحيوانات.
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