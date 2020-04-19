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وائل جسار عن أوبريت أنت أقوى: محدش فكر يرفض عمل إنساني.. فيديو

الأحد 19/أبريل/2020 - 01:47 ص
وائل جسار
وائل جسار
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محمد حليم قنديل

قال وائل جسار تعليقا على أوبريت "أنت أقوى" الذي انطلق عرضه الأول من منطقة الأهرامات بالجيزة، إن كلمات الدكتور مدحت العدل في الأوبريت إضافة قوية لأنها كلمات رائعة تصف أوضاع الحياة  الراهنة  في ظل جائحة كورونا، موجهًا شكره لكل من شارك في العمل.


وأضاف وائل جسار في مداخلة عبر سكايب مع برنامج " القاهرة الآن" المذاع على فضائية "الحدث" من العاصمة اللبنانية " بيروت "،  " كلنا  قلب واحد ومحدش فكر يرفض لأنه عمل إنساني بحت ولأن رسالة الفنان  ليست فقط أغاني عاطفية فقط،  لكن دوره الاجتماعي والإنساني مهم، مشيرًا إلى أنه يتمنى أن تصل الرسالة  لكل الناس، وأن يكون لدينا جميعا فكرة "الأمل"، وكما قلنا في الأوبريت "إنت الأقوى والإنسان سر الحياة".


وكشف جسار عن كواليس  تصوير الجزء الخاص به من الاوبريت في لبنان  قائلًا "الشركة المنتجة زراتني في البيت وارتدوا كافة الأدوات  الخاصة بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس "كورونا" من قفازات وكمامات وإستخدمنا ماكينات التعقيم  لاخذ التدابير، وحرصت على ذلك لأن التصوير في بيتي ووسط عائلتي، موجها رسالة للجمهور قائلًا "يارب الاوبريت يكون رسالة أمل للناس .. بس لازم تلتزموا بييوتكم  لان الفيروس خطير وممكن يفرقنا عن أحبابنا واصحابنا  لا قدر الله".


يذكر أن الأوبريت يشارك به محمد منير وتامر حسني وكارول سماحة وسميرة سعيد ووائل جسار والتونسي صابر الرباعي. كما تم اختيار الأسماء القائمة على صناعة العمل بعناية بعناية فائقة، حيث كانت البداية مع الكاتب دكتور مدحت العدل والملحن عمرو مصطفي، ومشاركة أحد أهم الموسيقين الموزع نادر حمدي؛ والمخرج  طارق العريان الذي مازال يعمل حتي اللحظة لتقديم عمل عالمي جديد.

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