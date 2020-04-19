مصطفى قمر مع إيهاب توفيق في حفل مباشر على "تيك توك".. الليلة

أعلن الفنان مصطفي قمر، عن بث مباشر لحفل مع صديقه الفنان إيهاب توفيق، عبر حسابه على تطبيق "تيك توك"، لتقديم عدد من الأغاني، حيث نشر فيديو عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، يقول به "نتقابل انهاردة علي تيك توك الساعة 9 بليل"، معلقا عليه :"ابعتولي عايزين تسمعوا ايه! يلا مستنيكم".
وانتهى المطرب مصطفى قمر من تسجيل دعاء دينى بعنوان "عفوك لمين"، من كلمات ناصر الجيل، وألحان وتوزيع مصطفى قمر، ومن المقرر طرحه مع بداية شهر رمضان المقبل على يوتيوب والقنوات الفضائية.
ويشارك "قمر" كضيف شرف ضمن أحداث فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، بطولة النجم كريم عبد العزيز وماجد الكدوانى، وبيومى فؤاد ومحمد ثروت وإخراج أحمد الجندى، وأيضًا مسلسل "اتنين فى الصندوق"، بطولة حمدى الميرغنى، وأوس أوس، وإخراج محمد مصطفى، ويعرض العمل فى شهر رمضان المقبل.