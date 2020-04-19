رئيس جامعة الزقازيق يتفقد مشروع إنشاء المستشفى الجامعي بالعاشر من رمضان

تفقد الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق ترافقه الدكتورة ميرفت عسكر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور عبد السلام عيد عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور وليد ندا المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية ،اليوم، مشروع إنشاء المستشفى الجامعى بمدينة العاشر من رمضان بتكلفة تقدر بمليار جنيه .





كان في استقبال رئيس الجامعة كلًا من اللواء محمد حمدي نائب رئيس الشركة الوطنية للمقاولات، والعميد أحمد يحيى رئيس قطاع الصحة بالشركة الوطنية للمقاولات، والدكتور محسن ماهر استشاري الشركة الوطنية للمقاولات.





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وأعرب "شعلان" ومرافقيه عن شكرهم للشركة المنفذة على سرعة الانتهاء من الأعمال في وقت قياسي وطبقًا للمواصفات العالمية، استعدادًا للبدء في التجهيزات اللازمة ودخول المستشفى الخدمة الفعلية وتقديم خدمة طبية متميزة للمرضى.





وأوضح "شعلان" أن إنشاء المستشفى الجامعي الجديد بمدينة العاشر من رمضان يأتي في إطار خطة الدولة للتطوير والارتقاء بمستوى القطاع الصحي، مشيرًا إلى أن المستشفى يضم جميع التخصصات ويتم إنشاؤه وتجهيزه بالنظم الدولية الحديثة، ويتكون من مبنى رئيسي بمساحة 5000م2 ومكون من 6 أدوار (دور أرضي، 5 أدوار علوي) بسعة 200 سرير (110 سرير إقامة، 90 سرير عناية وحضانة)، مبنى تعليمي بمساحة 1500م2 مكون من دورين، ومسجد بمساحة 175م2.





وخلال جولته التفقدية بمدينة العاشر من رمضان، زار رئيس الجامعة مشروع إنشاء فرع جامعة الزقازيق بالعاشر من رمضان والمقرر إنشاؤها وفق أحدث الأساليب التعليمية المستخدمة بالجامعات العالمية.