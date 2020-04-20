أفعال فاضحة.. أول رد فعل لـ حنين حسام بعد فيديوهات تيك توك

قامت حنين حسام إحدى فتيات تطبيق تيك توك»، بغلق حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، كأول رد فعل لها بعد صدور أمر بضبطها وإحضارها، على إثر قيامها بتحريض فتيات على تصوير فيديوهات من غرف نومهن.
يأتي ذلك بعد قرار الأجهزة الأمنية، بفحص فيديو لفتاة تدعى "حنين" قامت ببثه على موقع تيك توك وأثار الفيديو غضب كبير بين متابعى البرنامج خلال اليومين الماضيين.
وتقوم الأجهزة الأمنية بفحص الفيديو للتأكد من هوية الفتاة وتحديد مكان تصويره؛ استعدادا لضبطها حال إصدار أمر بضبط الفتاة وإحضارها فى حال تقديم بلاغات ضدها.
وبثت فتاة تدعى حنين على موقع تيك توك فيديو تحث فيه الفتيات الصغيرات بالاشتراك معها فى البرنامج وفتح كاميرات هواتفهم المحمولة من داخل غرف نومهم والتعرف على شباب مقابل مبالغ كبيرة سيحصلون عليها أسبوعيا.