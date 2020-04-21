بعد الأنباء عن ضم نجم صن داونز.. بالأسماء.. الأجانب الذين وقع معهم الأهلي عبر التاريخ

عاد اسم الأوروجوياني جاستون سيرينو، لاعب نادى صن داونز الجنوب أفريقى، ليرتبط من جديد للانتقال إلى الأهلي الذي يبحث خلال الميركاتو المقبل عن بديل للاعبه المُعار رمضان صبحي الذي سينتهي عقده مع نهاية الموسم.





وذكرت تقارير صحفية أن الأهلى فتح خط مفاوضات مبدئية لضم الأوروجوياني جاستون سيرينو، لاعب نادى صن داونز الجنوب أفريقى، تمهيدًا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما نال اللاعب قناعة تامة داخل الجهاز الفنى للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر.





ووقع الأهلي على مدار تاريخه مع العديد من النجم الأجانب منهم من ترك بصمة لم تنساها الجماهير ومنهم من رحل دون أي ذكري.





وفيما يلي نعرض المحترفون الذين تعاقد معهم الأهلي عبر التاريخ





أنجولا: فلافيو – جلبيرتو – افيلينو - جيرالدو

غانا: أحمد فيلكس – جون أنتوي – يوسف يعقوب – أكوتي منساه – جورج أرثر:

تونس: أنيس بوجلبان – علي معلول

موريتانيا: دومينيك دا سيلفا

نيجيريا: اسحاق أول – جونيور أجاي – صنداي – روبيرت أكوري – بيتر ايبي – هنري ماكي

بوركينا فاسو: موسى يدان

الجابون: ماليك إيفونا

فلسطين: مروان كنفاني – رمزي صالح – إبراهيم المغربي - محمود السلمي

ليبريا: فرانسيس دو

السودان: عبد المنعم شطة – محمد امين زكي

أثيوبيا: صلاح الدين سعيدو

قطر: حسين ياسر المحمدي

كولومبيا: رافائيل كاستيلو

الجزائر: أمير سعيود

كوت ديفوار: سليماني كوليبالي – أوسو كونان

البرازيل: فابيو جونيور – جلبيرسون ريبيرو دا سيلفا – بينو

سيراليون: تشيرنو منساري

لبنان: محمد غدار

ألمانيا: هندريك هكلمه

المغرب: وليد أزارو

ليسوتو: تابان سوتو

سوريا: عبدالله الشامي

جنوب إفريقيا: فاكاماني ماهلامبي

السنغال: أليو بادجي

مالي: أليو ديانج